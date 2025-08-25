Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва

Центральний стадіон Миколаєва, серпень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Багато спортивних об’єктів Миколаєва зазнали пошкоджень через війну. Спортивні школи, басейни, стадіони, які раніше активно використовувалися для тренувань і змагань, зараз пошкоджені. Але навіть у таких умовах спорт не зник із міста: діти приходять на тренування, тренери шукають нові можливості, а клуби намагаються втриматися на плаву.

У цьому матеріалі «МикВісті» розповідають, які спортивні об’єкти міста постраждали, що їх чекає у майбутньому та як місцевий спорт виборює право на життя попри війну.

Які спортивні об'єкти постраждали найбільше?

Найбільших руйнувань у Миколаєві зазнали дитячо-юнацька спортивна школа з єдиноборств та Центральний міський стадіон. Частково ці об’єкти вдалося відновити коштом місцевого бюджету та завдяки зусиллям самих працівників.

Зараз у місті триває ремонт у трьох дитячо-юнацьких спортивних школах. Це спортшколи №5 та «Олімп» у Корабельному районі і спортшкола олімпійського резерву №6 у Заводському районі. Їх не лише відновлюють, але й роблять доступними для людей з інвалідністю, каже начальниця управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Ірина Бондаренко.

— Адаптивний спорт набирає обертів. Ми вже провели один захід для ветеранів і до кінця року плануємо ще — зокрема із залученням силових структур, аби підтримати наших воїнів, — каже Ірина Бондаренко.

Миколаївські спортсмени, каже вона, залишаються активними попри всі виклики війни. Цього року молодь матиме дві поїздки до Данії, а також зможе відпочити та потренуватися в українському таборі Trendets Camp. Після літніх канікул спортсмени готуються до нового навчального року, тренуються та беруть участь у змаганнях і чемпіонатах, зокрема за Кубки України.

— Я вважаю, що під час війни спорт працює навіть краще, ніж до війни, — ділиться думками Ірина Бондаренко.

«А що робити?». Легкоатлети тренуються на пошкоджених обстрілом бігових доріжках Центрального стадіону

Найбільше Центральний стадіон Миколаєва постраждав улітку 2022 року. Тоді ракета влучила прямо в бігову доріжку, а вибухова хвиля пошкодила футбольне поле, трибуни та адміністративну будівлю поруч.

Центральний стадіон Миколаєва, серпень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Загалом за час повномасштабної війни на територію стадіону декілька разів прилітали російські снаряди, розповів керівник комунальної установи «Центральний міський стадіон» В’ячеслав Мисаренко.

— Зараз вже важко згадати, скільки було прильотів — може п’ять. Вони були біля тренувальних майданчиків та прямо на доріжках стадіону. Ще був обстріл футбольного поля. Ми самотужки робили те, що могли. Наприклад, на полі 8х8 після вибуху утворилася вирва посеред майданчика. Ми вирізали штучну траву, скручували її, засипали щебенем і потім переклеювали покриття. Бо людям треба десь грати, — каже В’ячеслав Мисаренко.

Наслідки обстрілів працівники стадіону усували самостійно. Але проблемою досі залишається відновлення бігових доріжок, які після російського обстрілу потребують повної заміни, додав керівник комунальної установи.

— Не дуже затратні роботи ми зробили самі. А з доріжками ситуація складна. Там уламками пошкоджено близько тисячі квадратів. Латками це не виправиш — треба перестеляти повністю. Для цього потрібна підготовка: щебінь, пісок, спеціальне покриття, а потім уже накривати доріжку. Ми зверталися до кількох фондів, але конкретики поки немає. Щоб нам виділили кошти — такого ніхто не пообіцяв, — зазначив Вʼячеслав Мисаренко.

Нині стадіон і далі перебуває у занедбаному стані. Бігові доріжки мають численні пошкодження: на місці влучання ракети залишилися тимчасові латки, які не вирішують проблему. Покриття виглядає зношеним і не придатним для повноцінних тренувань.

Стан бігових доріжок на Центральному стадіоні Миколаєва, серпень 2025 року. Фото: «МикВісті» Стан бігових доріжок на Центральному стадіоні Миколаєва, серпень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Але попри зруйновані доріжки та пошкодження від обстрілів на стадіоні проводять спортивні заходи, спортсмени продовжують проводити там свої тренування, додав директор стадіону.

— Сказати, що не вистачає дітей — я такого не можу. У нас завжди йдуть тренування: атлети, баскетболісти, футболісти, велосипедисти. Діти є, школи є, тренери є — все працює. Виходимо з положення. Немає такого, щоб стадіон пустував. Навіть по цим ушкодженим доріжкам бігають легкоатлети. Вибирають ділянку неушкоджену і там тренуються. А що робити?, — розповів директор стадіону.

«Кілька разів накривало «касетами». Як сьогодні живе спорткомплекс «Зоря»?

Навесні 2023 року у Миколаєві повністю відновив роботу комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря». Однак на початку повномаштабного вторгнення спорткомплекс неодноразово потрапляв під ракетний обстріл.

Спортивний комплекс «Зоря», серпень 2025 року. Фото: «МикВісті»

— Перший обстріл стався у травні 2022 року. Снаряди влучили по стадіону та даху, вибили вікна, а на дорозі й тротуарах розривалися касетні боєприпаси. У спорткомплексі в той час були працівники, які отримали сильний стрес. Після обстрілу довелося виносити уламки скла, пошкоджені штори та деревину. Упродовж наступних двох тижнів комплекс ще кілька разів накривали касетними боєприпасами — знову вибивало вікна у фітнес-залі та тренажерному залі. Що могли — відновили власними силами. Крім того, нам допомогли Миколаївська обласна військова адміністрація, міська рада та військові, — розповіла заступниця директора з адміністративно-господарської діяльності Тетяна Корнієнко.

Спортивний зал відновив роботу вже восени 2022 року, адже спортсмени готувалися до міжнародних змагань і мали тренувалися на батутах. Вже повноцінно комплекс запрацював 4 травня 2023 року.

— Запрацював басейн, відновилися футбольні секції, почали тренуватися діти й дорослі. Ми отримали дозвіл після перевірки ДСНС укриття, і тепер воно відкрите не тільки для спортсменів, а й для містян, які можуть там сховатися під час тривог чи обстрілів, — розповіла Тетяна Корнієнко.

Стан футбольного поля у спорткомплексі «Зоря», серпень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Журналісти дізналися, що басейн у спорткомплексі планували відкрити ще навесні 2022 року, проте через повномасштабне вторгнення відкриття перенесли на 2023 рік. Тоді ж у закладі планували відремонтувати спортивний, тренажерний та фітнес-зали. Однак повномасштабна війна внесла свої корективи — зробили лише косметичний ремонт.

Нині у спорткомплексі розробляють новий план реконструкції. Роботи ще не розпочали, адже паралельно розширюють укриття, щоб воно могло вміщувати більше людей. Там мають облаштувати додаткові душові та туалети. Саме через ці зміни відкриття оновлених залів, яке планували на березень цього року, відклали.

Зазначимо, що на ремонт басейну, роздягалень та технічних приміщень спорткомплексу «Зоря» витратили близько 32 мільйонів гривень, з яких 25 мільйонів — кошти державного бюджету, 7 — бюджету Миколаєва.

Загалом реконструкція комплексу відбувається у два етапи. Перший етап передбачав ремонт чаші басейну, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечують роботу басейну. У межах цього етапу також встановили нове обладнання для очищення води. Другий етап передбачає ремонт спортивних залів, додаткових роздягалень, утеплення будівлі та виконання інших робіт.

Спортивний комплекс «Зоря», серпень 2025 року. Фото: «МикВісті»

«70% вихованців — новачки». Як після обстрілів живе спортшкола з єдиноборств?

Від початку повномасштабної війни територію спортивної школи чотири рази атакували російські війська. У 2022 році після перших обстрілів вдалося відновити господарське приміщення та тренувальну залу, де вибуховими хвилями повибивало вікна та пошкодило стіни і стелю.

— Прямого влучання по будівлі не було: снаряд впав на берег, всього за десять метрів від школи. Ударною хвилею винесло всі вікна та пошкодило все, що виходило на той бік, де стався вибух, — розповіла заступниця директора з адміністративно-господарської діяльності Олена Овчар.

Спортивна школа з единоборст, серпень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Та вже за рік неподалік знову розірвався російський снаряд, і вибухова хвиля зруйнувала все, що тоді відбудували.

— Наприкінці 2023 року, коли «шахеди» влучили по готелю неподалік, вибухова хвиля знову вибила у нас декілька вікон. Тепер вони забиті фанерою — вирішили поки не відновлювати, адже нові знову може пошкодити. Сказали: давайте трохи зачекаємо, — каже Олена Овчар.

У 2024 році за кошти міського бюджету вдалося відновити дах, і діти змогли повернутися до занять.

— Було влучання прямо на спортивний майданчик: утворилася вирва, яку тренери й працівники школи засипали власними силами. Ще постраждав паркан. Якщо дах і вікна нам відновили за рахунок міста, то інше наші робітники робили своїми силами, — зазначила виконуюча обов’язки директора ДЮСШ з єдиноборств Тетяна Росовська.

Спортивна школа з единоборст, серпень 2025 року. Фото: «МикВісті»

У спортшколі зазначають, що попри війну кількість дітей залишається майже на довоєнному рівні. Крім того, близько 70% вихованців — це новачки, які приєдналися вже після початку повномасштабного вторгнення.

Від обстрілу постраждав спорткомплекс «Водолій»

У серпні 2025 року внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждала будівля спортивного комплексу «Водолій». Вибухова хвиля вибила чимало вікон, а приміщення засипало уламками.

Спортивний комплекс серпень 2025 року. Фото: «МикВісті»

У Спортивному комітеті України після обстрілу наголосили, що водний комплекс «Водолій» є однією з провідних баз підготовки національної збірної зі стрибків у воду та синхронного плавання.

— У «Водолії» виховані десятки українських чемпіонів та призерів, які гордо несли прапор України на міжнародних змаганнях. Тут тренуються юні зірки, які мають стати основою національної збірної в найближчі роки, — зазначили у Спортивному комітеті України.

Саме тут розпочинав спортивну кар'єру новоспечений срібний призер чемпіонату світу Олексій Середа. У «Водолії» також тренуються чемпіон Європи Данило Коновалов, призер чемпіонату світу серед юніорів Богдан Чижовський і чемпіон Європи серед юніорів Максим Мірза.

Наслідки обстрілу спортивного комплексу «Водолій», серпень 2025 року. Фото: «МикВісті» Наслідки обстрілу спортивного комплексу «Водолій», серпень 2025 року. Фото: «МикВісті»

Які спортивні обʼєкти ще пошкоджено через обстріли?

Миколаївські спортивні заклади зазнали багатомільйонних збитків через російські обстріли. За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, у Миколаєві значних руйнувань також зазнали такі спортивні заклади:

Комунальний заклад фахової передвищої освіти «Миколаївський фаховий коледж фізичної культури» — пошкодження оцінили у понад 35 мільйонів 300 тисяч гривень.

Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб» — пошкоджено споруди та знищено елінги, збитки становлять близько 5 мільйонів гривень.

Миколаївська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 — пошкоджено майно на суму понад 1 мільйон 248 тисяч гривень.

Миколаївська дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю — збитки склали 20 тисяч гривень.

Миколаївська обласна школа вищої спортивної майстерності — пошкодження оцінили у понад 1 мільйон 581 тисячу гривень.

Загалом, за офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення постраждало понад 20 спортивних об’єктів у Миколаївській області.

Пошкоджена або знищена спортивна інфраструктури у Миколаївській області та орієнтовна вартість завданих збитків

Миколаївські спортсмени завжди прославляли на змаганнях Миколаїв, область і всю Україну. Часто це переможці не тільки чемпіонатів України, але й Олімпійських ігор.

Хоча зараз на змаганнях різних рівнів вони переважно представляють інші регіони, незмінний факт — починали свій спортивний шлях вони саме у Миколаєві. Їхні тренування проходили у стінах тих спортивних шкіл, які сьогодні атакував ворог. Серед них — Олексій Середа, Ольга Харлан, Олександр Абраменко, Ігор Цвєтов, Валерія Перемета та ще багато інших, перелік яких настільки довгий, що його просто неможливо вмістити в одне речення.

Якщо казати відверто, умови для миколаївських спортсменів й до повномасштабної війни потребували уваги, а зараз ситуація тільки ускладнилася. Поки миколаївський паралімпієць Ігор Цвєтов виборював «золото» на Паралімпіаді з бігу, легкоатлети у Миколаєві вже третій рік поспіль тренуються на зруйнованих обстрілом бігових доріжках. Сьогодні це нові реалії, до яких адаптується не «миколаївський спорт», а вимушені адаптуватися самі спортсмени.