«Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення

«Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення. Фото: Запорізька РТПП«Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення. Фото: Запорізька РТПП

Унаслідок масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України 23 грудня підприємство «Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У «Запоріжсталі» зазначили, що підприємство оперативно переключилося на альтернативні джерела живлення та здійснило безпечну зупинку виробничих процесів. Завдяки цьому вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу.

«Загрози для життя та здоров'я працівників та містян немає. Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання», — розповіли в компанії.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що росіяни вже у сьомий раз за жовтень атакували теплоелектростанції ДТЕК.

Дрони, авіація та артилерія: РФ атакувала десятки сіл і міст Херсонщини, є поранені
Через масовану атаку Росії українські АЕС вимушено знизили генерацію електроенергії: у восьми областях є знеструмлення
Росіяни вкотре атакували теплоелектростанції ДТЕК: це вже сьома атака з жовтня
Росіяни вкотре атакували теплоелектростанції ДТЕК: це вже сьома атака з жовтня
Через масовану атаку Росії українські АЕС вимушено знизили генерацію електроенергії: у восьми областях є знеструмлення
Дрони, авіація та артилерія: РФ атакувала десятки сіл і міст Херсонщини, є поранені

