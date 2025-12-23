«Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення. Фото: Запорізька РТПП

Унаслідок масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру України 23 грудня підприємство «Запоріжсталь» аварійно призупинила свою роботу після повного знеструмлення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У «Запоріжсталі» зазначили, що підприємство оперативно переключилося на альтернативні джерела живлення та здійснило безпечну зупинку виробничих процесів. Завдяки цьому вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу.

«Загрози для життя та здоров'я працівників та містян немає. Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання», — розповіли в компанії.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що росіяни вже у сьомий раз за жовтень атакували теплоелектростанції ДТЕК.