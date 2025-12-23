У Миколаєві потрібно понад ₴100 млн для підвищення зарплат працівників у дитсадках

У Миколаєві пропонують встановити надбавки працівникам садочків, архівне фото: МикВісті

Управління освіти Миколаєва запропонувало встановити муніципальні надбавки педагогам дошкільних закладів: 5 тисяч 200 гривень для тих, хто працює очно або у змішаному форматі, та 2 тисячі 600 гривень — для тих, хто працює дистанційно.

Дану пропозицію озвучила начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко сьогодні, 23 грудня, на засіданні постійної комісії з охорони здоров’я та соціального захисту, пишуть «МикВісті».

За словами Ганни Личко, розрахунки зробили за аналогією з доплатами для шкіл, які передбачені постановою Кабміну №1286. На рік на це потрібно близько 109 мільйона гривень з міського бюджету.

— Відповідно до цієї постанови, всі школи, які працюють очно або у змішаному форматі, отримують доплату 5 тисяч 200 гривень, а дистанційні заклади освіти — 2 тисячі 600 гривень. Ми підготували два варіанти розрахунку. Перший варіант передбачає встановлення муніципальної надбавки 5 тисяч 200 гривень педагогам дошкільних закладів, які працюють очно з дітьми. У цьому випадку потреба на рік становить 109 мільйонів 81 тисячу 908 гривень. Якщо встановити надбавку 2 тисячі 600 гривень, річна потреба для забезпечення муніципальної доплати складе 54 мільйони 540 тисяч 960 гривень. Саме ці суми потрібні на надбавки для працівників закладів дошкільної освіти, — пояснила Ганна Личко.

Ганна Личко зазначила, що зарплати педагогів дошкільних закладів фінансуватимуться виключно з місцевого бюджету.

— Нам дуже хотілося б, щоб наші заклади дошкільної та позашкільної освіти отримували такі ж надбавки, як заклади загальної та середньої освіти з державного бюджету. Єдине, що зарплату педагогів дошкільних і позашкільних закладів ми фінансуємо виключно з місцевого бюджету. Тому дуже хотілося б, щоб міська рада підтримала надбавки для наших педагогічних працівників, — додала вона.

