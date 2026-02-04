Сучасні лабораторії та класи: за фінансування Данії у Миколаєві відремонтували поверх ліцею Александрова

Данія допомогла відремонтувати поверх ліцею у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві в ліцеї імені професора Александрова завершили ремонт третього поверху, який довгий час був занедбаним і постраждав під час обстрілів РФ.

Проєкт став можливим завдяки співпраці міста з Данською радою у справах біженців (DRC) за фінансування Міністерства закордонних справ Данії, повідомили в персслужбі мерії.

Загальна площа відремонтованого поверху — майже 600 квадратних метрів. Повністю оновили коридор, навчальні класи, лабораторії та санвузли, один з яких облаштований з урахуванням інклюзивності та доступності.

Також замінили електричні мережі та освітлення, відремонтували опалення, встановили нові двері та вікна і провели повний комплекс оздоблювальних робіт. Навчальні кабінети обладнали сучасними меблями та технікою, включно з інтерактивними дошками.

Як зазначила регіональна менеджерка DRC Зоі Костіці Папастафопулу, проєкт став можливим завдяки фінансовій підтримці Данії та співпраці з місцевою та державними владами.

— Ця ініціатива не була б можливою без фінансової підтримки міністерства закордонних справ Данії, а також підтримки та внеску нашої команди, яка здійснила повну реконструкцію третього поверху, включаючи класні кімнати, коридор, лабораторії, а також забезпечило різними меблями, інтерактивними дошками, щоб зробити це місце надихаючим і безпечним для розвитку. Ми дуже раді підтримувати такі проєкти, які сприяють створенню нових можливостей для учнів і для майбутнього, — сказала Зоі Костіці Папастафопулу.

Керівник офісу посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен додав, що у відремонтованих кабінетах тепер розташовані сучасні лабораторії, а учні зможуть займатися інформатикою, робототехнікою та іншими спеціальностями.

— Тут учні можуть займатися хімією, робототехнікою, комп'ютерними науками, різними спеціальностями. І ми дуже раді, що у нас була можливість долучитись до відновлення цього поверху. Зокрема, ми вдячні команді Данської ради у справах біженців за якісну роботу, — зазначив Якоб Хансен.

Нагадаємо, що у 2025 році у Миколаєві 20 випускників отримали найвищий результат на НМТ. А учень ліцею ім. Александрова досяг максимального результату одразу з двох предметів.