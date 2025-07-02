20 випускників з Миколаєва отримали 200 балів на НМТ

Учні пишуть НМТ. Фото: РБК-Україна

У 2025 році у Миколаєві 20 випускників отримали найвищий результат на НМТ. А учень ліцею ім. Александрова досяг максимального результату одразу з двох предметів.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Зазначається, майже чотири тисячі дев’ятикласників здобули базову середню освіту, і 291 з них завершили навчання на відмінно.

Крім того, повну загальну середню освіту отримали понад дві тисячі випускників, 169 — із відзнакою.

Найбільше учнів із максимальними результатами НМТ у ліцеях №22 та імені проф. М. Александрова — по шість.

Також високі результати показали три випускники ліцею №58, а ще учні з ліцеїв №3, №38, №41, №51 та ліцею імені М. Аркаса.

Раніше повідомлялось, що під час національного мультипредметного тесту один з учасників приніс шпаргалку з таблицею множення.