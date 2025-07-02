20 випускників з Миколаєва отримали 200 балів на НМТ
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- Світлана Іванченко
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17:50, 02 липня, 2025
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У 2025 році у Миколаєві 20 випускників отримали найвищий результат на НМТ. А учень ліцею ім. Александрова досяг максимального результату одразу з двох предметів.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.
Зазначається, майже чотири тисячі дев’ятикласників здобули базову середню освіту, і 291 з них завершили навчання на відмінно.
Крім того, повну загальну середню освіту отримали понад дві тисячі випускників, 169 — із відзнакою.
Найбільше учнів із максимальними результатами НМТ у ліцеях №22 та імені проф. М. Александрова — по шість.
Також високі результати показали три випускники ліцею №58, а ще учні з ліцеїв №3, №38, №41, №51 та ліцею імені М. Аркаса.
Раніше повідомлялось, що під час національного мультипредметного тесту один з учасників приніс шпаргалку з таблицею множення.
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