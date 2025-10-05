В Уряді заявили, що збільшили доплати вчителям з Миколаївщини до ₴4 тис.

Уряд збільшив доплати вчителям з Миколаївщини до ₴4 тисяч. Архівне фото: «МикВісті»

Уряд збільшив щомісячну доплату вчителям із прифронтових територій, зокрема Миколаївщини, до чотирьох тисяч гривень.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, підвищення торкнеться понад 25 тисяч педагогів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Доплату нараховуватимуть із 1 вересня цього року, а вчителі отримають її в жовтні одразу за два місяці.

— У час війни, коли ворог намагається знищити нас і наше майбутнє, робота українських вчителів як ніколи важлива, адже це про виховання наших наступних поколінь — тих хто буде розвивати державу надалі. Водночас ця робота як ніколи складна — в умовах обстрілів, особливо на прифронтових територіях, — зауважила Юлія Свириденко.

У Міністерстві освіти і науки уточнили, що педагогам, які працюють очно або в змішаному форматі в небезпечних умовах, виплачуватимуть 5200 гривень до сплати податків. Розмір доплати залежатиме від навантаження. Зокрема, для тих, хто працює понад ставку, сума зростатиме пропорційно.

На ці виплати з державного бюджету додатково виділили понад 372 мільйони гривень, що забезпечить фінансування до кінця року. Уряд також планує підвищити зарплати педагогічним працівникам на 50% у 2026 році.

Раніше повідомлялось, у Миколаївській області можуть закрити 59 шкіл через недостатньою кількістю учнів для навчання в очному форматі. Влада області намагається домогтися відстрочки або винятків для прифронтових шкіл.