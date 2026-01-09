Фермера з Миколаївщини судитимуть за забруднення довкілля: збитки сягнули ₴900 тисяч

 На Миколаївщині перед судом постане фермер, який завдав збитків довкіллю на ₴900 тис.

На Миколаївщині перед судом постане фермер, який завдав збитків довкіллю на 900 тис. грн. Ілюстративне фото: СуспільнеНа Миколаївщині перед судом постане фермер, який завдав збитків довкіллю на 900 тис. грн. Ілюстративне фото: Суспільне

На Миколаївщині перед судом постане місцевий підприємець, якого підозрюють у порушенні екологічних норм. Збитки, завдані територіальній громаді, оцінили майже у 900 тисяч гривень.

Як повідомили в обласній прокуратурі, фермер займався розведенням свиней і утилізував відходи з порушенням вимог безпеки.

«Слідством встановлено, що місцевий підприємець, який займається розведенням свиней, вивозив рідкий гній на земельну ділянку сільськогосподарського призначення без попередньої обробки, що створило небезпеку для довкілля. Попри те, що фермер знав про правила екологічної безпеки, він продовжував вивіз гною, що стало прямим порушенням закону та призвело до тяжких наслідків», — йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. Підприємцю інкримінують забруднення земель відходами та порушення правил екологічної безпеки. За цими статтями передбачене покарання — від штрафу з забороною займатися певною діяльністю до тюрми на строк від 5 до 10 років.

Раніше біля села Синюхин Брід, що на Миколаївщині, знайшли дев’ять звалищ, куди скидали залишки худоби. І все це поруч зі струмком, який впадає в річку Синюха.

