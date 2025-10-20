На Первомайщині підприємиця створила звалища з рештків худоби: їй повідомили про підозру

У Первомайському районі Миколаївщини підприємиця викидала кістки, голови та шкури великої рогатої худоби та створила несанкціоновані звалища.

Прокурори повідомили жінці про підозру, тепер їй загрожує штраф.

На Первомайщині підприємиця забруднила землю рештками тварин — їй загрожує штраф.

Слідчі встановили, що 36-річна підприємиця, після розбирання туш великої рогатої худоби, вивезла кістки, шкури, роги та копита на три земельні ділянки загальною площею 270,8 квадратних метрів, розташовані на території Синюхино-Брідської сільської ради. Зазначається, що це змінило ґрунт й погіршення його стану.

За вчинене правопорушення жінці загрожує штраф або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, що біля села Синюхин Брід, що на Миколаївщині, знайшли дев’ять звалищ, куди скидали залишки худоби. І все це поруч зі струмком, який впадає в річку Синюха.