Небезпечне звалище: на Миколаївщині поблизу річки скидали рештки худоби
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- Світлана Іванченко
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9:02, 05 червня, 2025
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Біля села Синюхин Брід, що на Миколаївщині, знайшли дев’ять звалищ, куди скидали залишки худоби. І все це поруч зі струмком, який впадає в річку Синюха.
Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, сигнал надійшов від небайдужого мешканця громади.
Екологи виїхали на місце разом із представниками місцевої влади й знайшли дев’ять незаконних звалищ. Загальна площа засміченої рештками великої та дрібної рогатої худоби території становить приблизно 270 квадратних метрів.
Експерти взяли проби води та ґрунту, щоб зрозуміти ступень забруднення. Результати аналізів покажуть, чи потрапили у довкілля небезпечні речовини і яку шкоду це могло спричинити.
Крім того, матеріали вже передані до поліції, аби встановити, хто відповідальний за незаконне звалище.
Фахівці наголошують, що подібні відходи є небезпечними і можуть спричинити спалах інфекційних захворювань.
«Відходи тваринного походження не лише отруюють землю та воду, а й створюють потенційну епідеміологічну загрозу», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаєві мешканка багатоповерхівки по проспекту Центральному поскаржилась на сміттєзвалище у їхньому дворі.
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