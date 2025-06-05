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Небезпечне звалище: на Миколаївщині поблизу річки скидали рештки худоби

На Миколаївщині знайшли звалища тваринних решток. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуНа Миколаївщині знайшли звалища тваринних решток. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Біля села Синюхин Брід, що на Миколаївщині, знайшли дев’ять звалищ, куди скидали залишки худоби. І все це поруч зі струмком, який впадає в річку Синюха.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, сигнал надійшов від небайдужого мешканця громади.

Екологи виїхали на місце разом із представниками місцевої влади й знайшли дев’ять незаконних звалищ. Загальна площа засміченої рештками великої та дрібної рогатої худоби території становить приблизно 270 квадратних метрів.

На Миколаївщині знайшли звалища тваринних решток. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуНа Миколаївщині знайшли звалища тваринних решток. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Експерти взяли проби води та ґрунту, щоб зрозуміти ступень забруднення. Результати аналізів покажуть, чи потрапили у довкілля небезпечні речовини і яку шкоду це могло спричинити.

Крім того, матеріали вже передані до поліції, аби встановити, хто відповідальний за незаконне звалище.

Фахівці наголошують, що подібні відходи є небезпечними і можуть спричинити спалах інфекційних захворювань.

«Відходи тваринного походження не лише отруюють землю та воду, а й створюють потенційну епідеміологічну загрозу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканка багатоповерхівки по проспекту Центральному  поскаржилась на сміттєзвалище у їхньому дворі.

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