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Гора сміття: у Миколаєві мешканці скаржаться на звалище в їхньому дворі

Стихійне сміттєзвалище у дворах в центрі Миколаєва. Фото: Анжела КовальчукСтихійне сміттєзвалище у дворах в центрі Миколаєва. Фото: Анжела Ковальчук

У Миколаєві мешканка багатоповерхівки по проспекту Центральному 184 поскаржилась на сміттєзвалище у їхньому дворі.

Анжела Ковальчук опублікувала скаргу в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

За її словами, територія, яка перебуває під управлінням компанії «Центральний-1», перетворилася на стихійне звалище.

Стихійне сміттєзвалище у дворах в центрі Миколаєва. Фото: Анжела КовальчукСтихійне сміттєзвалище у дворах в центрі Миколаєва. Фото: Анжела Ковальчук
Стихійне сміттєзвалище у дворах в центрі Миколаєва. Фото: Анжела КовальчукСтихійне сміттєзвалище у дворах в центрі Миколаєва. Фото: Анжела Ковальчук

«Територія, що обслуговується управляючою компанією «Центральний-1», перетворилась на стихійне сміттєзвалище. Гора сміття стоїть уже тривалий час, а серед цього безладу ночують люди без постійного місця проживання. Неодноразові звернення до управляючої компанії ігноруються. Просимо звернути увагу на ситуацію відповідні служби та владу міста!», — написала Анжела Ковальчук

На момент публікації представники міської влади зареєстрували звернення, але поки що офіційної відповіді не надали.

Раніше жителька Миколаєва поскаржилась на покинуті біля їх будинку маршрутки, які стоять там роками. Звернення жінки райадміністрація пообіцяла передати до поліції.

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