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У Миколаєві мешканці скаржаться на покинуті маршрутки біля будинку: райадміністрація звернулась до поліції

Зруйновані маршрутки, на які скаржаться жителі Заводського району. Фото: Дар'я ЛазарєваПокинуті маршрутки, на які скаржаться жителі Заводського району. Фото: Дар'я Лазарєва

Жителька Миколаєва поскаржилась на покинуті  біля їх будинку маршрутки, які стоять там роками. Звернення жінки райадміністрація пообіцяла передати до поліції.

Скаргу жителька Дар'я Лазарєва розмістила у групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

За її словами, автомобілі роками стоять біля житлового комплексу «Апельсин» на вулиці Озерній, 47А та 47Б.

«Навпроти ЖК Апельсин (вулиця Озерна, 47а та 47б) перед головним входом вже кілька років стоять ось такі «автомобільні безхатьки». Мешканці ЖК звертаються до адміністрації міста з проханням прибрати цей металобрухт, який по зовнішньому вигляду вже нікуди не зможе виїхати самостійно», — написала вона. 

До свого допису жінка додала фото старих автобусів, на яких видно ржаві та напівзруйновані кузови.

Зруйновані маршрутки, на які скаржаться жителі Заводського району. Фото: Дар'я ЛазарєваПокинуті маршрутки, на які скаржаться жителі Заводського району. Фото: Дар'я Лазарєва
Зруйновані маршрутки, на які скаржаться жителі Заводського району. Фото: Дар'я ЛазарєваПокинуті маршрутки, на які скаржаться жителі Заводського району. Фото: Дар'я Лазарєва
Зруйновані маршрутки, на які скаржаться жителі Заводського району. Фото: Дар'я ЛазарєваПокинуті маршрутки, на які скаржаться жителі Заводського району. Фото: Дар'я Лазарєва

У коментарях представники адміністрації Заводського району відповіли, що передали звернення до патрульної поліції.

«З питання зазначеного у вашому зверненні буде направлено відповідного листа до патрульної поліції для вжиття заходів реагування згідно чинного законодавства», — йдеться у відповіді. 

Раніше жителі Миколаєва вчергове просили привести до ладу та прибрати сміття на території занедбаного парку «Юність».

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