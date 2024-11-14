До 2030 року 40% українських вчителів хочуть піти з професії

Свято першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Понад 40% учителів налаштовані піти з професії до 2030 року. Прогнозується, що бракуватиме 108 тисяч педагогів​, але ця цифра може бути і значно більшою.

Про це свідчать результати дослідження «Вчителі України: кадровий потенціал», яке провели ГС «Освіторія» та дослідницька агенція FAMA, до якого залучили понад 10 тисяч вчителів та студентів.

Згідно з даними дослідження із початком повномасштабної війни викладацький склад скоротився на 12% — це майже 40 тисяч учителів. Відтік особливо відчувається у прифронтових регіонах, таких як Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька та Миколаївська області.

Також існує суттєвий розрив між учителями гуманітарних і технічних напрямків — останніх менше у півтора рази.

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Зазначається, що середній вік педагогів становить 45 років, при цьому 30% вчителів є передпенсійного та пенсійного віку. В той час, як частка викладачів до 30 років становить тільки — 10%​. 86% українських педагогів — жінки.

Більшість педагогів вказують на низьку зарплату як одну з головних причин демотивації. І лише 12% учителів задоволені рівнем заробітної плати. Тільки 47% вчителів задоволені своєю роботою. В той же час, 94% висловилися за скорочення бюрократичного навантаження.

При цьому абсолютна більшість — 80% учителів відчувають, що суспільство не цінує їхню працю.

За даними дослідження, серед педагогів існує великий запит на професійний розвиток. Зокрема, 73% хочуть вдосконалити англійську мову. А 58% зазначили, що потребують удосконалення знань із першої домедичної допомоги.

Крім того, 43% учителів прагнуть підвищити знання з української мови. При цьому дев'ять із десяти уникають використання російської навіть у випадках, коли це могло б допомогти точніше пояснити матеріал.

За даними Інституту освітньої аналітики, станом на початок 2023-2024 навчальних років в українських освітніх закладах працювало майже 393 тисячі педагогічних працівників,

з них більше 282 тисячі залучені до навчання дітей.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року вчителі будуть отримувати щомісячну доплату до зарплати у розмірі одна тисяча гривень. А вже з 1 вересня 2025 року цю доплату збільшать до двох тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що депутати міської ради планують звернутися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з закликом підвищити до заробітну плату вчителям у Миколаєві.

Крім того, в Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.