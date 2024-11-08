₴1 тисяча: з нового року українські вчителя отримають доплату
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- Світлана Іванченко
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16:59, 08 листопада, 2024
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Сьогодні, 8 листопада, Уряд України провів сьоме регіональне засідання в Одесі, під час якого прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про доплати вчителям.
За словами Шмигаля, з 1 січня 2025 року вчителі будуть отримувати щомісячну доплату до зарплати у розмірі одна тисяча гривень. А вже з 1 вересня 2025 року цю доплату збільшать до двох тисяч гривень.
«Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту», — сказав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги «Є-підтримка».
Раніше, Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт, за яким переселенці в дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла.
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