₴1 тисяча: з нового року українські вчителя отримають доплату

Денис Шмигаль розповів про доплати вчителям. Фото: пресслужба Уряду

Сьогодні, 8 листопада, Уряд України провів сьоме регіональне засідання в Одесі, під час якого прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про доплати вчителям.

За словами Шмигаля, з 1 січня 2025 року вчителі будуть отримувати щомісячну доплату до зарплати у розмірі одна тисяча гривень. А вже з 1 вересня 2025 року цю доплату збільшать до двох тисяч гривень.

«Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту», — сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги «Є-підтримка».

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