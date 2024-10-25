Миколаївщина увійшла до переліку регіонів, де переселенці зможуть отримати субсидії на винайм житла

Засідання Уряду, 25 жовтня 2024 року. Фото: пресслужба Кабінету міністрів України

Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт, за яким переселенці в дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла.

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що проєкт розрахований на два роки, і охоплює населені пункти Миколаївської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Херсонської областей, окрім зон активних бойових дій і тимчасово окупованих територій.

Як пояснив представник Кабміну в Раді, субсидія надаватиметься лише за наявності офіційного договору оренди, зареєстрованого у базі Пенсійного фонду України.

В той же час, ця допомога не позбавлятиме переселенців права на інші види виплат, зокрема на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг.

«Для розрахунку субсидії на винайм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО — 13,65 кв.м, але не менше як 35,22 кв.м на сім'ю», — написав Мельничук.

Важливо, що субсидія надаватиметься, якщо витрати сім'ї на оренду перевищать 30% сукупного доходу.

Нагадаємо, що у Південноукраїнську почали встановлювати перші модульні будинки для переселенців.

Як повідомлялось, у період з січня по травень 1953 людини, що проживають у Первомайському районі, Миколаївської області, мали статус безробітного.