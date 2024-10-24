У Південноукраїнську почали встановлювати перші модульні будинки для переселенців

У Південноукраїнську за участі благодійників почали встановлювати модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляється на офіційному сайті міста.

Як повідомляє місцева влада, будівельні роботи проводяться з 23 жовтня в рамках договору про співпрацю за фінансування Асоціації підтримки українців, переміщених у результаті війни в Україні «Допомога Україні».



Міська влада обіцяє забезпечити під’єднання будиночків до мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання.

Раніше стало відомо коли в Південноукраїнську розпочнеться опалювальний сезон.

У ПІвденноукраїнську понад 70 будинків не готові до подачі тепла.