У Південноукраїнську почали встановлювати перші модульні будинки для переселенців
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- Володимир Коваль
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17:00, 24 жовтня, 2024
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У Південноукраїнську за участі благодійників почали встановлювати модульні будинки для внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляється на офіційному сайті міста.
Як повідомляє місцева влада, будівельні роботи проводяться з 23 жовтня в рамках договору про співпрацю за фінансування Асоціації підтримки українців, переміщених у результаті війни в Україні «Допомога Україні».
Міська влада обіцяє забезпечити під’єднання будиночків до мереж водопостачання, водовідведення та електропостачання.
Раніше стало відомо коли в Південноукраїнську розпочнеться опалювальний сезон.
У ПІвденноукраїнську понад 70 будинків не готові до подачі тепла.
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