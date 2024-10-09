У Південноукраїнську понад 70 будинків не готові до подачі тепла

В Південноукраїнську більше 70 будинків не надали акти готовності до подання тепла. Архівне фото «МикВісті»

В Південноукраїнську більше 70 будинків не надали акти готовності до подання тепла.

Про це повідомили у Південноукраїнській міській раді.

Технічний директор комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» Ігор Дорофеєв повідомив, що будинки, які перебувають на обслуговуванні комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація» вже готові до початку опалювального сезону.

Однак більше 70 будинків, якими керують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, не надали акти готовності до подання тепла.

Крім того, по місту склалася складна ситуація щодо тепло- та водних мереж у будинках № 45, 47, 49 по вулиці Набережна Енергетиків.

«Через неякісний ремонт на трубопроводі гарячого водопостачання щодня відбуваються пориви. Зараз ведеться претензійна робота з виконавцем ремонту, проте проблему потрібно вирішувати до початку опалювального сезону», — повідомили у міській раді.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Південноукраїнської міської ради погодив підвищення вартості опалення у місті. Новий тариф почне діяти з 1 жовтня цього року.

Також повідомлялося, що у Південноукраїнську за майже 7 мільйонів гривень відремонтують дорогу вздовж об’єднаного садівничого товариства «Бузьке» до села Бузьке Костянтинівського старостинського округу.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%

16 вересня стало відомо, що у місті лише 8% будинків, теплопостачальником яких є ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», отримали акти готовності систем.

Також повідомлялось, що у «Миколаївоблтеплоенерго» поскаржились на керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які не підготували будинки до майбутнього опалювального сезону і не збираються цього робити.