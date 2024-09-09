Підвищення вартості опалення у Южноукраїнську. Фото pixabay

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради погодив підвищення вартості опалення у місті. Новий тариф почне діяти з 1 жовтня цього року.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.

Мова йде про встановлення тарифу постачання теплової енергії, яку надає філія «Відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС» акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на території Южноукраїнської міської громади.

Наразі у місті діє тариф 137,48 гривень. Відповідно до рішення виконкому, новий тариф становитиме 148,16 грн, тобто на 10,68 гривень дорожче.

Скриншот з проєкту рішення

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Натомість парламент частково переглянув запроваджений у 2022 році мораторій на підвищення тарифів і скасував його дію для непобутових споживачів (підприємства, бюджетні установи, теплопостачальні організації, комунально-побутові об’єкти). Таким чином, після ухвалення закону 4 червня мораторій залишився тільки для побутових споживачів.

Нагадаємо, що Національний банк України прогнозує, що протягом 2024 року тарифи на житлово-комунальні послуги, зокрема на газ, опалення та гарячу воду, залишатимуться без змін. Однак, через складну ситуацію в енергетиці та державному бюджеті, очікується, що в наступні роки тарифи будуть поступово коригуватися.

Також повідомлялося, що Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) планує змінити підхід до формування тарифів на розподіл електроенергії, починаючи з 2026 року. Замість двох нинішніх класів напруги буде введено три.

Зазначимо, що після закінчення війни почнеться поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат.

Нещодавно Міністр енергетики Герман Галущенко спростував поширювану в мережі інформацію про нібито майбутнє підвищення цін на електроенергію до 8 гривень за кВт.