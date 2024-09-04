Ремонт доріг на Миколаївщині. Фото «МикВісті»

У Южноукраїнську за майже 7 мільйонів гривень відремонтують дорогу вздовж об’єднаного садівничого товариства «Бузьке» до села Бузьке Костянтинівського старостинського округу.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що дорогу, яка проходить вздовж об’єднаного садівничого товариства «Бузьке» протяжністю 4000 метрів, прийняли у комунальну власність у 2021 році.

Раніше Управління житлово-комунального господарства Южноукраїнська вже провело тендер на ремонт цієї дороги. Переможцем було обрано товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД 777».

З 5,6 мільйонів гривень початкової суми, вартість робіт було зменшено до 4,6 мільйонів гривень. Переможець тендеру має виконати роботи: розливання в’яжучих матеріалів та улаштування асфальтоукладачем вирівнювального шару товщиною 5-8 сантиметрів. Площа робіт складає 3,6 тисячі метрів квадратних.

Однак 3 вересня Управління ЖКГ міста заключило ще один договір про додаткові роботи на цій дорозі з тим самим підрядником. За 2,2 мільйони гривень фірма має улаштувати вирівнювальний шар асфальтобетонної суміші 5-8 сантиметрів.

Таким чином загальна вартість ремонту склала 6 мільйонів 955 тисячі 614 гривень. Всі роботи мають завершити до 30 жовтня 2024 року.

Стосовно підрядника ТОВ «ДОРБУД 777» відомо, що в Южноукраїнську вже не вперше обирають зазначене товариство. До прикладу, у вересні 2022 року Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради замовило капітальний ремонт вулиці Дружби Народів на 7 мільйонів 73 тисячі 201 гривню. Вже у грудні цій фірмі знову замовили ремонт тієї ж вулиці за 3 мільйони 82 тисячі 185 гривні з позначкою «коригування»

Наразі власником підприємства «ДОРБУД 777» є Армен Казарян.

Ремонт доріг на Миколаївщині

На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень — тендер оголосили у квітні. А у березні цього року Служба оголошувала ще один тендер на експлуатаційне утримання доріг, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

У Снігурівці впродовж року хочуть відремонтувати три дороги — на це планують витратити 7,3 мільйонів гривень. А на ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.

На ремонт доріг в Баштанці Миколаївської області впродовж літа планують витратити 2,3 мільйони гривень

Ще 38,8 мільйонів гривень планують витратити на ремонт частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне — Очаків».

«МикВісті» також розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.