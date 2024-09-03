Миколаївщина випереджає графік підготовки до зими: готовність до опалювального сезону складає 78%. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час телемарафону 2 вересня.

Окрім того, 58% території області вже не залежить від газу. Залишаються лише місто Миколаїв та Вознесенськ, де ще тривають роботи з енергонезалежності.

— Ми трохи випереджаємо план щодо готовності до опалювального сезону. У нас там біля 78% готовності до опалювального сезону при плані в 75%. Ми активно реалізуємо проєкти з енергонезалежності, в тому числі завдяки підтримці іноземних партнерів. На соціальних об’єктах встановлюються сонячні панелі та акумулятори. Ілон Маск надав нам системи зберігання енергії Tesla, які використовуються для забезпечення цих об’єктів електроенергією, — зазначив Віталій Кім.

Він також зазначив, що область ставить перед собою амбітну мету — повністю відмовитися від залежності від газу, хоча для цього може знадобитися більше часу, ніж один рік.

Що відомо про опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.