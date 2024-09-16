Підготовка до опалювального сезону У Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві лише 8% будинків, теплопостачальником яких є ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», отримали акти готовності систем.

Як повідомили на комунальному підприємстві, всі роботи з підготовки систем теплоспоживання мали виконати до 15 вересня.

«Ігноруючи виконання необхідних робіт, балансоутримувач цілеспрямовано нехтує нормами чинного законодавства, провокуючи залишити мешканців взагалі без опалення. Оскільки теплопостачальник залишає за собою право не подавати теплоносій у разі відсутності акту готовності внутрішньобудинкової системи опалення до зимового сезону», — зазначили на підприємстві.

Також там повідомили, що дізнатися, чи готовий будинок до опалювального періоду станом на 15 вересня 2024 року, можна за посиланням.

«Нагадаємо, ще до завершення опалювального періоду 2023-2024 років. ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» вже направлено понад 600 приписів усім житлово-експлуатаційним організаціям (керуючим компаніям), ОСББ, юридичним особам, бюджетним установам та іншим споживачам, аби відразу по його закінченню балансоутримувачі виконали усі необхідні заходи для покращення теплопостачання об’єктів та раціонального використання теплової енергії», — йдеться у повідомленні.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%