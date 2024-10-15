Стало відомо, коли в Південноукраїнську розпочнеться опалювальний сезон

Одна із котелень у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Виконавчий комітет Південоукраїнської міської ради одноголосно ухвалив рішення про початок опалювального сезону.

Про це стало відомо із сюжету ПАЕС, пишуть «МикВісті».

Запуск тепла відбудеться, коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C упродовж трьох днів. Першими тепло отримають ліцеї, дитячі садочки та лікарні.

«Під час засідання виконавчого комітету обговорювали також підготовку житлового фонду, об'єктів соціальної сфери та інфраструктури теплопостачання до роботи в холодний період. Зазначається, що всі комунальні підприємства міста надали акти готовності, проте 44 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) все ще затримують документи», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цей час до зими готові 37 житлових будинків та гуртожитків, 7 адміністративних будівель, а також заклади освіти та охорони здоров'я. Відремонтовані покрівлі 24 багатоповерхівок, проведено підготовку опалювальних систем, перевірено та відремонтовано водогони.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

Водночас стало відомо, що нову тепломережу по вулиці Пограничній у Миколаєві не встигнуть збудувати до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Однак директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці роботи.

А завершити усі роботи із заміни зношений мереж Миколаївська ТЕЦ планує до 20 жовтня.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що нова тарифна політика підприємства передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

На підприємстві також наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків отримали акти готовності систем.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%. А наприкінці вересня в «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили про 90% готовності до опалювального періоду.

13 жовтня очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що область готова до старту опалювального сезону. Запуск тепла відбудеться, коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C упродовж трьох днів.