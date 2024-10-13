«Ми готові, сподіваюсь будемо без аварій», — Кім розповів про старт опалювального сезону на Миколаївщині

Одна із котелень у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що область готова до старту опалювального сезону. Запуск тепла відбудеться, коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8°C упродовж трьох днів.

Про це Віталій Кім повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини», пишуть «МикВісті».

— Ми чекаємо, коли три дні середньодобова температура буде низькою для того, щоб запустити опалення. Ми, в принципі, готові це робити. Минула зима була теплою і ми запускали тепло пізніше. Сподіваюсь цього року буде так само. Сподіваюсь, що цього разу ми будемо без аварій, які були у нас цього року. Але, в принципі, ми готові до запуску і будемо дивитись по температурі, – сказав очільник ОВА.

Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається у другій половині жовтня. Рішення про увімкнення опалення приймають місцеві адміністрації, коли середньодобова температура тримається на рівні +8°C упродовж трьох днів.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

Водночас стало відомо, що нову тепломережу по вулиці Пограничній у Миколаєві не встигнуть збудувати до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Однак директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці роботи.

А завершити усі роботи із заміни зношений мереж Миколаївська ТЕЦ планує до 20 жовтня.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що нова тарифна політика підприємства передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

На підприємстві також наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків отримали акти готовності систем.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%. А наприкінці вересня в «Миколаївоблтеплоенерго» повідомили про 90% готовності до опалювального періоду.

Як Миколаївська ТЕЦ провалила опалювальний сезон у 2023 році

Розриття Миколаївської ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву «МикВісті», вересень 2023 року.

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Розриття ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву «МикВісті», листопад 2023 року

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «МикВісті» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Ділянка вулиці Маріупольської, де ТЕЦ відмовляється ремонтувати асфальт, фото «МикВісті», березень 2024

Уже півроку Миколаївська ТЕЦ не приводить до ладу вулицю Маріупольську (Московську) (від проспекту Центрального до Чкалова, де проводили ремонтні роботи на тепломережах восени минулого року. В Миколаївський ТЕЦ кажуть, що асфальтувати розриті ділянки дороги по вулиці Маріупольській наразі немає сенсу, адже через декілька місяців там проводитимуть часткову заміну теплотраси. Ділянка мереж має бути замінена від вулиці Дунаєва до Севастопольскої. Аналогічні роботи проведуть на ділянках по вулиці Пограничній.

Нагадаємо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. За рік посадовець заробив 2 мільйони 143 тисячі 897 гривень. В середньому заробітна плата посадовця склала 178 тисяч гривень на місяць (близько 4,5 тисяч доларів США).

Крім того, Миколаївський окружний адміністративний суд розгляне справу за позовом журналістки онлайн-медіа «МикВісті» до Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка відмовилась надати інформацію про заробітні плати керівництва протягом 2023 року.