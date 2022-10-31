Минуло вже вісім місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії до України та окупації окремих її територій. Миколаїв з перших днів війни став форпостом півдня України. За весь час місто загалом не обстрілювалось трохи більш як 40 днів, увесь інший час місто потерпає від постійних обстрілів, руйнуються будинки, школи, дитсадки, підприємства, та, на жаль, продовжують гинути люди.

Керівництво держави, експерти та політики стверджують: зима, що наближається, буде найхолоднішою для України. Особливо, в умовах необхідності економити на газі та іншому паливі. І якщо раніше Україна сподівалась на електроенергію, то після масованих обстрілів по ТЕС і ТЕЦ, які почалися 10 жовтня, стан справ значно змінився. Електроенергії не вистачає, і кожен відчув на собі це у вигляді фактично щоденних кількагодинних відключень світла та постійних закликів економити електроенергію.

В українському уряді стверджують, що запасів газу в країні вистачить, щоб вчасно розпочати опалювальний сезон та стабільно пройти зиму. У Миколаєві прогнозують початок опалювального сезону на початок листопада, щойно виникне така потреба.

21 жовтня при міністерстві розвитку громад відбулось засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років. Було зазначено, що наразі в країні 99,1% котелень готові до опалювального періоду. При цьому 18 областей мають 100 % підготовку.

Кім про важку зиму на Миколаївщині: Думаю, що до евакуації не дійде

Миколаївська область ще продовжує підготовку до зими для жителів області закуповують дрова на екстренний випадок, а у Миколаєві забивають вікна у будинках, що постраждали від російських обстрілів. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім звітує, що Миколаїв на 100% готовий до старту опалювального сезону та готові вмикати тепло, щойно це буде потрібно по температурних показниках. У Миколаєві працює 95 котелень, і всі вони готові до запуску тепла. Як відомо, відповідно до нормативів, подачу тепла розпочинають, коли три дні поспіль середньодобова температура повітря нижча за 8 градусів за Цельсієм.

— Наша команда готова до цього виклику. Особливості я розповідати не буду, робота ведеться. Чим менше інформації є в публічній площині, тим краще. На Миколаївщині не все так погано, розкривати я не буду. До старту опалювального сезону ми готові на 100%. Будемо включати, як тільки будуть законні підстави: три дні середньодобової температури менше ніж 8 градусів, - розказав у коментарі «НикВести» Віталій Кім, відповідаючи на питання щодо викликів, які стоять перед керівництвом Миколаївської області цієї зими.

За його словами, внаслідок російських обстрілів в регіоні зазнали незначних пошкоджень деякі об’єкти теплопостачання, але станом на зараз все полагоджено та відновлено.

Віталій Кім, фото надане Миколаївською ОВА

Відповідаючи на питання про те, яка ситуація з підготовкою до опалювального сезону в окремих районах, зокрема, Очаківському, Баштанському, Снігурівському, Віталій Кім, хоч і без деталей, повідомив, що у районах області ситуація різна і пов’язана більше з електроенергією. Проте наразі все полагоджено.

— В окремих районах ситуація різна. Там це більше пов’язано не з теплом, а з електрикою. Зараз відновили вже, переключили… Не буду розгортати це питання, не потрібно, щоб всі знали, - сказав голова Миколаївської ОВА.

У обласної влади є план дій на випадок, якщо у будинках миколаївців не буде тепла. Найгірший план — це евакуація населення, до якої, вважає Віталій Кім, справа не дійде.

— План дій є. Розглядається найгірший навіть про евакуацію. Але до цього не дійде, тому що план «Б» є, який залишить тепло миколаївцям. Я думаю, що до евакуації не дійде, але це ми теж прораховуємо, - сказав Віталій Кім.

Зазначимо, що напередодні в ефірі національного телемарафону Віталій Кім повідомив, що на випадок вимушеної масової евакуації жителів Миколаєва в Одесі передбачили близько 40 тисяч місць для тимчасового перебування.

Медичні та інші заклади критичної інфраструктури Миколаївської області забезпечені дизельними генераторами та паливом, каже Віталій Кім.

— Зараз збільшуємо склади з паливом, які не будуть знаходитись на територіях лікарень, це буде дистанційно. Але ми створюємо додатковий запас, щоб об’єкти соціальної сфери та критичної інфраструктури були в роботі завжди, - сказав голова ОВА.

Уряд допоміг Миколаївській області з вирішенням питання забезпечення регіону дровами. Обласна влада закуповує дрова у західних та північних регіонах України, їх за необхідністю будуть видавати через ОТГ.

— Нам допомогли Мінрегіон та Мінінтеграції, виділили субвенцію. Ми закуповуємо в західних та північних областях дрова та будемо розгортати ці пункти видачі через ОТГ. Зараз вже заявки приймаються, але ми будемо давати не всім підряд, а там, де немає можливості опалювати іншим способом. Чи будемо тримати на екстренний випадок. Наприклад, десь влучили, два - три дні лагодимо, і щоб у людей було альтернативне паливо, - розказав Віталій Кім кореспонденту «НикВести».

Сєнкевич: Ця зима буде найскладнішою для Миколаєва, треба бути готовими до всього

Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва, фото: Андрій Крепких

Про стан підготовки до опалювального сезону в Миколаєві ми поспілкувались з очільником міста Олександром Сєнкевичем.

— Дійсно, цей опалювальний сезон буде найскладнішим не тільки для Миколаєва, а й всієї нашої країни. І перш за все - саме через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури.

При цьому, ми готуємось до всього. Хочу нагадати, що повномасштабне вторгнення почалось тоді, коли опалювальний сезон ще тривав: під час попереднього опалювального сезону ми вже стикались з тим, що були пошкоджені труби та інше, і нам все потрібно було ремонтувати в хаотичному режимі, онлайн. У нас вже були прильоти на території котелень, вже були пошкодження обстрілами теплотрас. Фахівці ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» розуміють, як оперативно справлятись із такими викликами, - каже Миколаївський міський голова.

Якщо говорити про особливості підготовки до опалювального сезону в Миколаєві, то справжнім викликом для міста стала відсутність води відповідної якості. Для того, щоб заповнити системи очищеною водою, підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» пробурило на території своїх котелень свердловини і за підтримки міжнародних партнерів встановило очисні системи. Таких свердловин на сьогодні вже є 24. Планується ще 20, ці свердловини уже пробурені, але системи очистки туди ще не встановлені. І думаю, що за цей місяць ми встановимо в достатній кількості. Більше того, підприємство ще й облаштувало точки видачі очищеної води для населення, чим дуже допомогло місту і у вирішенні цієї проблеми – майже два десятки функціонує. Ми зараз закупаємо блоки, люди будуть підходити до котельних, ставити бутилку, натискати і отримувати воду. Тому що взимку неможливо буде робити це з машин, як ми робили це влітку, бо вода буде замерзати. Фактично, сьогодні вже два десятки місць таких уже функціонують.

— На сьогодні чи готовий Миколаєві до подачі опалення? Чи підготовлені будинки?

— «Миколаївоблтеплоенерго» готове до подачі тепла миколаївцям. Тепло буде подано з настанням середньодобової температури +8 градусів та нижче упродовж трьох діб. На момент інтерв’ю у нас було закачано 90% будинків під тиском, тобто, системи заповнені водою на 90%. Вода закачується очищена, але в неї додані хімікати. Це робиться з двох причин: щоб не так руйнувалися труби, а також, щоб люди не відбирали цю воду, думаючи, що її можна пити. Ми навіть плануємо підфарбовувати воду, щоб люди не зливали її з батарей.

— Попередньо, коли планується включення опалення в Миколаєві?

— Сьогодні по графіку ми бачимо, що це другий тиждень листопада.

— Як Миколаєву у підготовці до зими допомагає Уряд та міжнародна спільнота?

— Питання підготовки до опалювального сезону сьогодні на контролі Уряду. Всі знають, що в Миколаєві проблема навіть не з самими енергоресурсами чи ціною на них, а більше з тим, що у сотнях багатоповерхівок відсутні вікна.

Через обласну військову адміністрацію ми отримали будівельні матеріали для зашивки вікон та ремонту покрівель з державного бюджету. Додам ще, що ми також закупили матеріали за власні кошти через управління з надзвичайних ситуацій. Ну і звичайно, що самі роботи вже виконують наші комунальники.

З будматеріалами нам допомагає і Червоний Хрест, і наші партнери з . Вони продовжують закупати цю OSB-плиту, якою ми зашиваємо та монтажну піну. Загалом вони хочуть нам доставити близько 100 тисяч м2.

Фото Миколаївської міської ради Фото Миколаївської міської ради Фото Миколаївської міської ради

Треба сказати, що нам міжнародні організації допомагають нам з установками очистки води. Їх ми встановлюємо на котельнях, у лікарнях та комунальних закладах.

Сьогодні для того, щоб забити вікна ми використовуємо всі потужності миколаївських компаній, які згодились на це. Я також звернувся до Асоціації міст, і нам надіслали бригади, які відпрацювали, з Одеси та Франківська, зараз працюють з Житомира. Планують ще бути бригади з Рівного та Луцька. Вони працюють безкоштовно, за кошти тих громад. Ми просто їх приймаємо у себе в Миколаєві, годуємо їх та даємо місце для ночівлі. Матеріали ми всі даємо.

Не дуже хочуть миколаївські підрядники працювати, бо фактично ми даємо всі матеріали, а розцінки за цими роботами невеликі. Тому, всі, хто зголосився працювати — всі з нами працюють.

Фото пресслужби Миколаївської міської ради Фото пресслужби Миколаївської міської ради

— Чи існує ймовірність того, що взимку в квартирах миколаївців по кілька днів, а то і тижнів не буде опалення?

— Під час війни все може бути. З нашого боку місто все підготувало для того, щоб опалювальний сезон пройшов у звичайному режимі. Ми зараз вже на 90% закачали системи водою, до 1 листопада планується всі системи поставити під тиск.

Однак, у разі масштабних руйнувань котелень чи теплотрас, ми розуміємо, що на ремонт потрібен буде час. І цей час залежить саме від масштабу руйнувань. Тому я прошу миколаївців готуватись до всього.

— Як саме готуватись?

— Треба бути готовими до можливості виїжджати з міста. Якщо будуть масовані ракетні удари по об’єктам інфраструктури, і не буде можливості забезпечити опалення, то ми готуємо пункти обігріву, але людям можливо варто буде думати про те, щоб виїжджати в приватний сектор, де можна грітися твердопаливними котами, чи взагалі з території міста будь-де.

Це війна, і треба бути готовими до всього. Передбачити надзвичайну ситуацію, підготуватися до неї на 100% неможливо.

— Чи допомагає міська влада Миколаєва жителям приватного сектору?

— Цим займається обласна адміністрація спільно з районними адміністраціями. Щодо передачі котлів, які були централізовано закуплені. Районні адміністрації будуть роздавати ці котли (так звані буржуйки, - прим.) та дрова.

— Чи децентралізовано на сьогодні систему теплопостачання в місті? На випадок, якщо мережа централізованого опалення буде пошкоджена обстрілом?

— В умовах війни розголошувати таку інформацію не варто. Скажу лише, що система теплопостачання в місті диверсифікована і на всі виклики будемо реагувати максимально оперативно, аби всі миколаївці були з теплом.

Для цього ми придбали модульні котли, які можемо використовувати під час ремонту тієї чи іншої частини системи.

— Чи є у вас план на випадок найгіршого сценарію? Закуповуються мобільні котельні, генератори? Як вони працюють? Скільки таких котелень?

Цим питанням займається ОКП «Миколаївоблтеплоенерго. Вони закуповують такі котельні через уряд Данії. Ми очікуємо на допомогу донорів, вже сьогодні нам не вистачає близько 30 генераторів, щоб закрити повністю все місто, всі котельні. Ми подали цей перелік до наших закордонних партнерів з Німеччини, Данії, Румунії…

— Коли очікуєте отримати цю допомогу?

— Сподіваюсь, найближчим часом. Уже очікується надходження від наших міст-партнерів німецьких. А також ми очікуємо через державну програму кілька великих генераторів.

— Чи можна врятуватися від холоду кондиціонерами, чи електрообігрівачами? Враховуючи дефіцит електроенергії і можливості будинкових систем електромереж, чи витримають вони?

— Врятуватись можна. Але звичайні кондиціонери під час морозів не працюють. До того ж навантаження на електромережі буде надто великим. Вже сьогодні ми бачимо відключення по всій країні, запровадження режиму економії. Звичайно, в кожному багатоквартирному будинку на сьогодні набагато менше людей, ніж у мирний час. Жителі багатоповерхівок виїжджають більше, ніж жителі приватного сектору.

Але враховуючи удари по енергетиці, напруга в мережі і так зараз нижча за необхідну. Тому потрібно використовувати максимально ефективні прилади. Наприклад, інверторні кондиціонери, які можуть працювати навіть при -15. Вони працюють за принципом теплового насоса та найбільш ефективні в плані енергоспоживання.

Власникам приватних будинків теж потрібно підготуватись. Перевірити свої димоходи, утеплити будинки. Подумати про альтернативні способи обігріву, якщо є пічки чи буржуйки — потрібно підготуватись, закупитись.

Ми розраховуємо на те, що у місті буде електроенергія, і ми зможемо користуватись нею для обігріву. У будинках залишилось 20 - 30% жителів, система буде витримувати. Але ми не знаємо, як себе буде вести загальноукраїнська енергетична система.

— Зима в Миколаєві може бути як надхолодною, так і по-весняному теплою. Чи розглядає міська влада можливість вимикати опалення, якщо за вікном буде тепло? Чи це неефективно з точки зору економії?

— В останні роки ми подаємо теплоносій виключно з дотриманням температурних графіків, тому опалення буде подаватися відповідно до температури зовнішнього повітря.

Цього року ми будемо максимально економити теплоносій. Зупиняти котельні не вигідно, але зменшувати потужність ми будемо. Головне, що ми також цього року маємо можливість - на 3 - 5 градусів в теплоносії подавати менше, ніж передбачено температурними графіками. Є така таблиця, і якщо на вулиці -8, то ми маємо подавати, наприклад, температуру теплоносія 60 градусів. Зараз ми будемо подавати не 60, а 55. Це робиться з метою економії.

— На яку температуру повітря у своїх квартирах мешканцям міста варто розраховувати?

— Взагалі, кінцевий споживач буде відчувати не 21, як нормативно, а 18.

— А в тих будинках, де завжди було холодніше, і де споживачі скаржилися, що у них 16 градусів. Скільки у них зараз буде?

— Так і буде, можливо трохи менше. «Миколаївоблтеплоенерго» буде регулювати в залежності від поточної ситуації.

Завдяки тому, що ми сьогодні не навчаємо дітей, ми в школах будемо притримувати мінімальну температуру, щоб зберегти там майно. Це нам дозволить зекономити велику кількість коштів.

— Чи правильно ми розуміємо, що сьогодні такі підприємства як «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївводоканал» в певному сенсі не підприємства, а комунальні служби, або все ж таки йде мова про заробіток грошей, отримання доходу для подальшого розвитку?

— Зараз для того, щоб підтримати ці підприємства, ми виділяємо кошти з міського бюджету, щоб вони просто не припинили своє існування. Особливо це стосується «Миколаївводоканалу». Кількість споживачів набагато зменшилась, кількість грошей, витрат, які ідуть на обслуговування — не зменшилась, бо кількість працівників не змінилась. Кількість аварійних бригад збільшилась, бо через солону воду кількість поривів збільшилась в 20 разів. У нас зараз працює 8 підрядників, окрім водоканалу, які розкопують, латають.

— Про яку суму фінансової підтримки підприємств з бюджету йде мова?

— Близько 25 мільйонів щомісяця ми маємо виділяти, щоб «Миколаївводоканал» просто існував. Фактично, гроші, які місто економить на утриманні шкіл, дитсадків, вуличному освітленні — все йде на забезпечення роботи комунальних підприємств.

— Які прогнозовані збитки теплопостачальних компаній, адже не всі будуть платити за тепло, особливо це стосується тих миколаївців, які зараз знаходяться в інших регіонах чи країнах?

— На сьогодні рівень розрахунків миколаївців за послуги з постачання теплової енергії перед ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за минулий сезон складає понад 80%. Це означає, що люди, які знаходяться за кордоном, продовжують платити за тепло. Це дуже добре, зважаючи на війну. Тому я хочу подякувати всім миколаївцям.

При цьому хочу нагадати, що витрати підприємства під час війни зросли: це пов’язано і з ліквідацією наслідків обстрілів, і з підготовкою води. Ми підтримуємо підприємство внесками, вони отримують з місцевого бюджету гроші за різницю в тарифах.

Найбільша сукупність витрат у цьому тарифі — це плата за газ. І підприємство буде намагатися платити всі кошти НАК «Нафтогазу». Але якщо ми не зможемо цього робити, я думаю, що держава допоможе місту Миколаєву у цьому.

— Чи реалізується у Миколаєві цього року програма енергомодернізації житла?

ОСББ працюють за програмою фонду енергоефективності «Енергодім». Вони продовжують працювати і під час воєнних дій.

Проте, сьогодні через постанову Кабміну ми не можемо з місцевого бюджету фінансувати цю програму. Я вважаю, що це одна з класних програм, яка саме допомагає заощаджувати велику кількість коштів для будинків, багатоповерхівок, та зробити їх більш енергоефективними. Міський центр енергоефективності на сьогодні через війну не працює.

До прикладу ОСББ «Комунар-3» в Миколаєві під час воєнного стану завершило реалізацію комплексу енергоефективних заходів в рамках Програми «ЕНЕРГОДІМ» та тепер економитиме на опаленні більше 50 %.



Дев’ятиповерховий будинок, в якому створено ОСББ «Комунар-3», побудований 45 років тому, в ньому мешкає 76 родин. Бажання створити комфорт у своєму домі та зменшити витрати на опалення спонукало співвласників цього будинку до впровадження енергоефективних заходів.



Загальна вартість проекту склала близько 9 мільйонів гривень. В результаті очікується, що прогнозоване cкорочення споживання енергії, розраховане енергоаудитором складе більше 50 %, а економія коштів на потреби опалення - 610 тисяч гривень.



Програма «ЕНЕРГОДІМ» фінансується за рахунок коштів статутного капіталу Фонду енергоефективності, що формується коштом Державного бюджету України, а також внесків Європейського Союзу та Уряду Німеччини, реалізується у співпраці з IFC, GIZ та ПРООН.

— Чи розглядає міська влада можливість відмови від централізованого теплопостачання?

— Увесь цивілізований світ на сьогодні не просто не відмовляється від централізованого теплопостачання, а навпаки розвиває його. Оскільки за різних обставин, котельні можна перевести на альтернативні джерела теплопостачання. Тому сьогодні ми не плануємо відмовлятись від централізованого теплопостачання.

Але все одно ми будемо діяти в напрямку створення «кущових» котелень. Один з головних пріорітетних післявоєнних проектів — це саме наша співпраця в трьох напрямках з Данією. Це енергозбереження, водопостачання та поводження з твердими побутовими відходами. Зараз ми працюємо в цьому напрямку.

Разом з Данією ми плануємо переробити енергосистему, яка працює в Миколаєві, та зробити те, про що ви запитуєте. Якщо можна відділити якісь частини, перевести їх на окремі котельні чи альтернативні джерела теплопостачання, то ми будемо це робити. Як ми це робили з проектом NEFCO на Херсонському шосе.

— Що робити, якщо будуть пориви або інші аварії на мережах в квартирах, власники яких поїхали?

— Під час пуску опалення, спеціалісти будуть перевіряти багатоквартирні будинки, щоб виключити будь-які аварії, щоб з квартир з-під дверей не витікала вода. У випадку, якщо такі аварії будуть у пустих квартирах, то спільно з правоохоронцями будуть викликати фахівців, проводити аварійне відкриття дверей, після чого опечатувати такі квартири.

— Раніше ми чули заяви про те, що міська влада не буде опалювати багатоквартирні будинки, жителі яких евакуювалися. Пізніше під час одного зі своїх брифінгів ви повідомили про те, що відмовились від цієї ідеї. Розкажіть детальніше чому? Які ризики перед містом у зв‘язку з відсутністю частини містян?

— Так, ми будемо опалювати всі будинки незалежно від того, скільки в них залишилось жителів. Тому що, з одного боку, це буде порушення їх прав на отримання нормальних умов життя.

Тому наші будівельні бригади зашивають вікна і в тих квартирах, чиїх господарів немає.

Ми розуміємо, якщо не опалювати якісь будинки, збитки від цього будуть набагато більші: сирість, цвіль, зіпсована побутова техніка і меблі, зіпсовані труби і т.д.

Якщо систему не вмикати на зиму, то з неї треба зливати воду, щоб вона не прорвалась. І це призведе до того, що всередині вона буде без води і буде іржавіти.

Війна закінчиться Перемогою України, всі повернуться додому, і ми маємо зробити так, аби людям було комфортно вдома. Аби за час відсутності не зіпсувалися меблі, техніка та наповнення квартир від сирості, не зіпсувалася внутрішньобудинкова система опалення. Бо якщо взяти суму сплати за тепло і суму збитків за все вищеперераховане – різниця очевидна.

— Які кількість людей на сьогодні виїхала з Миколаєва?

— Виїхала більш ніж половина жителів. Сьогодні в місті залишається приблизно 220 тисяч осіб. Це працівники підприємств критичної інфраструктури, люди поважного віку і всі, хто не хоче покидати свої будинки та квартири навіть за умов постійних обстрілів.

Залишилось більше в приватному секторі. Із цих цифр і думаю, що відсотків 60 - 70% — це жителі приватного сектору.

При цьому, в нас триває добровільна евакуація жителів - до Одеси, Польщі, Молдови, Австрії та Німеччини. На моїх сторінках у соцмережах та на сайті міської ради є посилання на гугл-форму. Хто бажає виїхати, заповнюйте.

— Як багато людей сьогодні виїжджають?

— Небагато. Динаміка дуже сильно зменшилась. Минулого тижня евакуювалися до Одеси 60 осіб. В основному, це люди похилого віку.

В кожному районі Миколаєва створено пункти обігріву

Прихисток для людей, які втратили житло в Миколаєві, фото міської ради

— В Миколаєві облаштують пункти з ліжками для містян на випадок, якщо в їхніх домівках внаслідок обстрілів РФ відключиться опалення. Скільки таких пунктів планується створити. За попередніми оцінками, яка потреба в таких пунктах? Вони будуть розміщені в школах, дитсадках?

— Такі пункти обігріву ми готуємо в усіх районах міста. Це будуть приміщення на кілька сотень спальних місць. Вони будуть забезпечені ліжками-розкладачками, матрацами, питною водою. Це приміщення або з автономним опаленням, або з генераторами. Це пункти тимчасового перебування: або на час ремонтних робіт, або просто, щоб люди перебули там кілька днів після обстрілів і далі вирішили, чи евакуюватись, чи залишатись у міських прихистках для тих, хто втратив власне житло.

Також ми підготували місця в дитсадках, територіальних центрах соціального захисту та гуртожитках, де також можна якийсь час жити.

Таким чином, навіть якщо якийсь мікрорайон внаслідок обстрілів на якийсь час залишиться без опалення, ми зможемо переселити людей в теплі місця.

5-поверхівка, зруйнована в наслідок влучання російської ракети в Миколаєві, 13 жовтня 2022, фото Сергій Овчаришин, НикВести

— Що робити миколаївцям, в чиїх будинках повибивало вікна внаслідок обстрілів. Чи встигає міська влада зашити вікна в будинках? Ви казали про те, що Миколаєві допомагають інші регіони.

— Трохи не встигаємо. Я думаю, що всі вікна будуть закриті десь на середину листопада. Це пов’язано з тим, що нам не вистачає людей, а кількість обстрілів та кількість розбитих вікон збільшується майже щодня. На момент інтерв’ю за тими темпами тих команд, які ми маємо, у нас є всі матеріали, але ми не встигаємо фізично закрити до 1 листопада, як я ставив задачу. І сьогодні я бачу, що це буде на рівні 10 - 15 листопада.

Станом на 25 жовтня, у Миколаєві зазнав 821 багатоповерховий будинок. В них вибиті як вікна у квартирах, так і під’їздах. У 220 багатоповерхівках ще й пошкоджений дах.

Щодо покрівель, сьогодні відновлено 87 дахів. За 133 адресами тривають роботи.

— Зараз ми говоримо про багатоповерхівки. А якщо говорити про приватні будинки, чи допомагає їм міська влада?

— Ми роздаємо жителям приватних будинків через районні адміністрації фанеру і будівельні матеріали, навіть іноді видаємо шифер і таке інше, де в цьому є потреба. Також ми видаємо брезент, щоб закривати термінові потреби.

Житловий будинок в Миколаєві, що постраждав від обстрілу, 2 жовтня 2022, фото Сергій Овчаришин, НикВести

Російська Федерація робить усе можливе для того, щоб українці сиділи без світла, без води, без тепла, без їжі та просили їх про перемовини. І сьогодні кожен директор управляючої компанії, комунального підприємства, кожен мер міста на своєму місці протистоїть цьому плану Путіна змусити нас проявити слабість та попросити про помилування. Фактично, питання не про те, чи прорве трубу, чи ні, чи буде тепло більше градусів, чи менше. Стоїть питання про виживання країни та майбутня історія України.

Можливо, мери міст думають, що вони дійсно займаються лише господарськими справами, опалювальним сезоном та забезпеченням пуску тепла, але насправді — це також частина великої війни, боротьби з терором, який проти України веде Росія. Неможливо підготуватись на 100% до надзвичайних подій. А в умовах війни, практично неможливо підготуватись до всіх ситуацій, які можуть виникнути. Тому, кожен з нас має готуватись до найгіршого, придбати необхідні речі на випадок проблем з опаленням та електрикою, які дозволять відчувати себе енергонезалежними.

Катерина Середа, НикВести



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