У Миколаївській обласній військовій адміністрації вважають, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, Миколаївська ТЕЦ не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.

Про це заявив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Валентин Гайдаржи під час засідання Штабу з реагування на НС, пишуть «НикВести».

Після доповіді директора ТЕЦ Дмитра Мірошниченка про поточні ремонтні роботи, які виконують бригади ще на чотирьох ділянках в місті, Валентин Гайдаржи відповів, що ситуація — неприпустима і підприємство має якнайшвидше забезпечити миколаївців теплом.

«Не потрібні обіцянки — потрібні конкретні дії. Ми всебічно йшли вам на допомогу, ви рапортували про стовідсоткову готовність. Те, що відбувається зараз — неприпустимо. Приймайте кадрові рішення та організовуйте роботу так, щоб у людей якнайшвидше було тепло. Ще раз наголошую, якщо потрібна якась допомога, озвучуйте її», — сказав Валентин Гайдаржи.

Згідно інформації, що розміщена на сайті Миколаївської ТЕЦ, керівником правління зазначений Дмитро Мірошниченко.

Серед керівного складу вказані депутатка Миколаївської міськради від «ЄС» Вікторія Переверьзєва, яка є директоркою з адміністративно-господарської діяльності та ексдепутат Миколаївської облради, ексрадник мера Миколаєва Михайло Талпа. Він виконує обов'язки начальника департаменту стратегічного розвитку та інформаційних технологій.

Вікторія Переверьзєва Михайло Талпа

Окрім них вказані також:

Сергій Риков — технічний директор, головний інженер;

Віра Звержинська — фінансовий директор;

Антон Павлов — комерційний директор;

Олександр Науменко — директор із закупівель, транспорту і логістики.

Варто зазначити, що ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» є державним підприємством, якою керує НАК «Нафтогаз Україна», що належить Фонду держмайна України.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.