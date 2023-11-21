В Миколаєві 14 листопада стартував опалювальний сезон, проте станом на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишаються більше 400 багатоквартирних будинків.

Заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко пояснив, що ситуація з підключенням будинків до тепла динамічно змінюється, через виникаючі пориви на мережах, розповів він у коментарі «НикВести».

— Ситуація динамічно змінюється як в одну, так і в іншу сторону. На жаль, при неналежному тиску був поданий теплоносій, і з урахуванням стану мереж зʼявилися нові пориви, деякі з них досить серйозні. По ТЕЦ зараз отримують теплоносій 305 будинків із 738, тобто 37%. По облтепло 1218 будинків із 1237, тобто відсоток підключення становить 99%, — прокоментував Юрій Андрієнко.

Віце-мер не надав конкретних цифр щодо кількості проривів, зауваживши, що це не коректна інформація. Один із найбільш серйозних поривів зафіксовано на перетині вулиць Погранична та 9 Слобідської, де вже розпочато роботи для усунення аварії.

— Я не скажу скільки поривів на сьогодні було. Тому що це буде некоректна цифра. Я можу сказати, що було 4 дуже серйозних прориви, скільки їх було усього, це не до мене. Один с останніх на перетині вулиць Погранична та 9 Слобідської, там досить серйозний обсяг робіт повинен проводитися. Сподіваємося, що до кінця дня усунемо проблему і будемо знову користуватися цією магістраллю для подачі тепла людям, — прокоментував він.

Щодо соціальної сфери, Юрій Андрієнко зазначив, що об'єкти, які повинні обслуговуватися комунальним підприємством «Миколаїввоблтеплоенерго», підключені повністю.

— Тому що є технологічні процеси, що пов’язані з запуском тепла і такі умови, що пуск тепла починається з температурою повітря три дні підряд не вище +8. Також дуже багато технологічних питань, вони пов’язані з оплатою за споживаний газ. Випробування по холодній воді були проведені вчасно і неодноразово. Ми усунули всі проблеми на тепломережах, все було нормально. Та соціальна сфера, яка повинна обслуговуватися комунальним підприємством підключена повністю. Потрібно розбиратися з кожною конкретною адресою, з кожним конкретним закладом, — зауважує він.

Також Юрій Андрієнко додає, що не всі керівники ОСББ та керуючі компанії відповідально поставилися до питання підготовки будинків до опалювального сезону. Не у всіх будинках проведено промивку систем та інші регламентні роботи.

— «Миколаївоблтеплоенерго» не на 100% підключило будинки до опалення, це пов’язано з технологічним процесом. На жаль не усі керуючі компанії, ОСББ, відомче житло нормально не підійшли до підготовки, не провели регламентні роботи і зараз вони пожинають плоди своєї бездіяльності», — розповів віце-мер

Нагадаємо, що станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж.

Раніше повідомлялося, що компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві.

Нагадаємо, що в вересні в миколаївській ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Загалом опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Після цього в «Миколаївоблтеплоенерго» нагадали мешканцям житлового фонду, що робити у випадках, коли тепло не подається або температура не відповідає нормам.

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.