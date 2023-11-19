Оновлено 19:53: Змінено заголовок з «У Сєнкевича пояснили, чому ще не всі житлові будинки Миколаєва підключили до тепла: «Дуже багато поривів. Ще день-два» на «На підключення усіх житлових будинків Миколаєва до тепла потрібно до двох днів, — перший віцемер».

Підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков.

Він уточнив, що наразі вже подали тепло до будинків, які знаходяться у зоні відповідальності облтепло. Зараз тривають роботи з підключення будинків, за які відповідає ТЕЦ, додав заступник мера.

— Більше 90% тепла вже запущено. Облтепло, тобто наше комунальне підприємство, сто відсотків подало тепло до будинків. Тепер останній тиждень облтепло допомагає ТЕЦ своїми бригадами, тому що дуже багато поривів. На жаль, не нам належить ця мережа, але ми зараз допомагаємо. Якщо взяти глобально, то по місту вже приблизно 90-95% тепла вже є. Але ситуація буде мінятися, тому що ось тільки пустили тепло в невеличкий мікрорайончик по Маріупольській. Сподіваюсь до ранку воно дійде і люди вже відчують, – сказав Віталій Луков.

Він також повідомив, що підключити усі житлові будинки по місту до тепла розраховують за два дні, однак додав, що «гарантувати щось важко».

— А так, наближаємось до 100%. Ми розраховуємо, що ще день-два і все місто буде підключене. Тут гарантувати щось важко, тому що мережі рвуть у два рази більше ніж минулого року. Зараз працюють усі, щоб дати людям тепло, — сказав Віталій Луков.

Раніше повідомлялося, що компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві.

Загалом опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Після цього в «Миколаївоблтеплоенерго» нагадали мешканцям житлового фонду, що робити у випадках, коли тепло не подається або температура не відповідає нормам.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив нові тарифи для теплогенеруючих підприємств міста. Вартість опалення для містян залишається незмінною.