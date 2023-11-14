У Миколаєві сьогодні, 14 листопада, стартував опалювальний сезон.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

Зазначається, що впродовж 10 діб запустять котельні для подачі тепла споживачам усіх форм власності.

Крім того, в «Миколаївоблтеплоенерго» нагадує мешканцям житлового фонду, що робити у випадках, коли тепло не подається або температура не відповідає нормам.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив нові тарифи для теплогенеруючих підприємств міста. Вартість опалення для містян залишається незмінною.