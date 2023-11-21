В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

Про це у коментарі «НикВести» розповів директор ТЕЦ Дмитро Мірошніченко.

Станом на ранок 21 листопада тепло подали лише у 37% будинків. Зараз ТЕЦ починає підключення будинків від 8-ї Слобідської в бік вулиці Садової. Однак виникла нова аварія на перетині вулиць Пограничної і 9-а Слобідської, що призвело до затримок у подачі тепла в район «ЮТЗ».

— 37% будинків були підключені до тепла станом на ранок, а зараз ми починаємо підключення будинків від 8-ї Слобідської в бік Садової вулиці. На сьогодні ми ліквідували усі аварії та почали підключати споживача, і у нас виникла ще одна аварія на перетині вулиць Пограничної і 9 Слобідської. Після запуску тепла на усіх теплотрасах виникло 7 поривів, вони усі крупні, були на магістральних трубопроводах. Чому така затримка з подачею тепла, тому що це не мілкі відводи, а крупні магістральні трубопроводи, — пояснив Дмитро Мірошниченко.

Дмитро Мірошніченко додав, що під час гідравлічних випробувань, проведених після завершення попереднього опалювального сезону, було виявлено і ліквідовано 190 проривів — це на 50% більше, ніж минулого року. За його словами, гідравлічні випробування проводяться холодною водою, і там, де дефект не виявився на холоді, він з'явився при нагріванні під час запуску тепла.

— Нам залишилося ліквідувати останню аварію на Пограничній, яка виникла сьогодні. До ранку не буде подаватися тепло на район «ЮТЗ». Було все перевірено раніше, але гідравлічні випробування проводяться холодною водою. Потім пуск тепла, вода нагрівається, відбувається температурне розширення і в ширину, і в довжину. І там, де холодна вода не могла продавити дефект, який був прихованим, на гарячу він вже вилітав. Протягом літа ми три рази проводили гідравлічні випробування і якраз 190 аварій вийшло, — сказав він.

Наразі ТЕЦ продовжує роботу з усунення поривів і до кінця дня планується подати тепло в більше 70% будинків.

— Якщо цей район не потрапляє під район ліквідації аварії, то відповідно там є тепло. Сьогодні на вечір на 18:00 буде вже більше 70% підключено. Ми зараз запустимо найгустонаселеніший район від 9 Слобідської до Садової, — резюмував він.

Нагадаємо, що станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж.

Станом на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишаються більше 400 багатоквартирних будинків.

Раніше повідомлялося, що компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві.

Нагадаємо, що в вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Загалом опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Після цього в «Миколаївоблтеплоенерго» нагадали мешканцям житлового фонду, що робити у випадках, коли тепло не подається або температура не відповідає нормам.

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.