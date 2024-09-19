«Виконали 90% усіх запланованих робіт»: «Миколаївоблтеплоенерго» про готовність дати опалення містянам

Одна із котелень Миколаєва. Фото: "МикВісті"

На підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» повідомляють про 90% готовності до опалювального періоду.

Про це розповів Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов в ефірі програми «Радіодень» Українського Радіо.

Вказується, що ремонтні роботи проводять згідно з графіком, затвердженим у квітні цього року. За словами Миколи Логвінова, критичною залишається ситуація з готовністю мереж житлових будинків.

«Житловий фонд дуже погано готується до опалювального сезону. ОСББ та керуючі компанії думають, що це потрібно тільки теплопостачальним організаціям, забуваючи про те, що вони, по-перше, відповідають за розподіл тепла всередині будинків. По-друге, ці гроші у них закладені в тариф. І, по-третє, для того, щоб люди отримували якісну послугу, треба вчасно виконувати всі заходи. Тому ми звертаємось постійно з листами до них, доносимо цю інформацію і мешканцям міста для того, щоб вони спонукали ОСББ та керуючі компанії закінчувати підготовку. Час ще є, ще, я думаю, місяці півтора у компаній та ОСББ є час для виконання всіх поставлених задач», — зазначив Микола Логвінов.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

В свою чергу підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.