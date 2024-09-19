Миколаївська ТЕЦ планує до 20 жовтня завершити заміну зношений мереж

Одна із Миколаївських котелень. Фото: «МикВісті»

Підприємство «Миколаївська ТЕЦ» планує до 15-20 жовтня завершити всі роботи із заміни зношений мереж.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

За інформацією директора «Миколаївської ТЕЦ» Дмитра Мирошниченка, після проведення гідравлічних випробувань виявили 190 дефектів та поривів на теплових мережах. Наразі вже ліквідовано близько 180 з них.

«У незадовільному стані було близько 15 км мереж. Капітально вже відремонтували 4,5 км, тобто проклали нові труби. На інших ділянках локалізували аварійні частини та закладаємо їх в комплексну заміну на майбутні роки», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 12 бригад «Миколаївської ТЕЦ» та підрядних організацій працюють на ділянках мереж кожного дня. Орієнтовний термін закінчення всіх робіт — 15-20 жовтня.

Крім того вказується, що фахівці комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» вже виконали близько 90% усіх запланованих робіт з підготовки до опалювального сезону.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві?

Нагадаємо, під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Нагадаємо, що нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині об'єкти інфраструктури станом на 2 вересня підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

Нагадаємо, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголошують на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.