В Миколаївській ТЕЦ повідомили, що через виникнення аварійних робіт ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення.

Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов, зазначають в ТЕЦ.

Аварійні роботи розпочнуться завтра, 1 грудня, і мають бути завершені 2 грудня за наступними адресами:

від вул. Пограничної до проспекту Центрального;

вул. 1 Слобідська - вул. 9 Слобідська;

проспект Богоявленський.

«Погана новина – на час робіт буде зупинено постачання теплової енергії. Хороша новина – ми зможемо усунути несправність і попередити проблему, яка могла трапитись у більш холодні місяці. Ще одна хороша новина – за прогнозами синоптиків очікувана температура буде +14 градусів», — повідомила Миколаївська ТЕЦ.

Раніше у Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, Миколаївська ТЕЦ не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.