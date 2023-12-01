В Миколаївській ТЕЦ під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Про це свідчить інфографіка, опублікована ТЕЦ.

При підготовці до пуску тепла у 2022 році ТЕЦ використовувала переважно воду з Бузького лиману. Системи були заповнені руйнівною для труб солоною водою на 91%. Ще 2% води взяли у «Миколавводоканалу» та 7% — із власних свердловин підприємства.

Цього ж року, зазначають у ТЕЦ, воду з лиману використовують тільки за аврійних ситуацій. Таким чином частка солоної води складає 8%. 62% води в мережах з водоканалу, і 30% — з власних свердловин ТЕЦ.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла тільки половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через виникнення аварійних робіт ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зорема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувалу солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.