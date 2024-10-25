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Зеленський анонсував нову програму підтримки: кожен українець отримає тисячу гривень

Володимир Зеленський. Архівне фото «МикВісті»Володимир Зеленський. Архівне фото «МикВісті»

З 1 грудня в Україні має запрацювати нова програма — Є-підтримка, згідно якої, кожен українець отримає тисячу гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату товарів та послуг.

Відповідні доручення надав Президент України Володимир Зеленський.

«Є-підтримка для всіх наших людей — дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки — це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна задонатити на військових, волонтерам, на дрони», — заявив Зеленський.

Президент доручив Кабміну опрацювати деталі програми та забезпечити своєчасне надходження коштів. 

«Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», — сказав Президент. 

Раніше, Кабінет Міністрів України затвердив експериментальний проєкт, за яким переселенці в дев'яти областях України зможуть отримувати субсидію на оренду житла.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії.

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