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Підвищення податків цьогоріч принесе ₴30 млрд у бюджет, — Гетманцев

Данило Гетманцев. Фото: sluga-naroduДанило Гетманцев. Фото: sluga-narodu

Закон про підвищення податків до кінця року збільшить надходження до державного бюджету на 30 мільярдів грн.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час брифінгу у Верховній Раді, пише «Укрінформ».

За його словами, у 2025 році надходження у державний бюджет від впровадження ініціативи становитимуть 135 мільярдів гривень.

«Якщо говорити про результати підвищення, то ми рахуємо, що в цьому році це буде плюс 30 мільярдів гривень до бюджету», — сказав Данило Гетманцев.

Голова парламентського комітету нагадав, що до основних змін належить підвищення військового збору на період до 31 грудня року, в якому буде припинено воєнний стан.

Ставка військового збору підвищується з 1,5% до 5%, при цьому військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

Також військовий збір встановлюється у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку 3 групи, для ФОП — платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% розміру мінімальної заробітньої плати. 

Також встановлюється ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%, на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) — 25%.

Зокрема для економічного бронювання змінюється з квартального на місячний податковий період для подання звітності про виплачені фізичним особам доходи.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11416д щодо збільшення податків. Рішення підтримало 247 парламентарів.

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