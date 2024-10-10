Рада ухвалила закон про підвищення податків
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- Марія Хаміцевич
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11:18, 10 жовтня, 2024
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Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11416д щодо збільшення податків. Рішення підтримало 247 парламентарів.
За відповідне рішення проголосували 247 народних обранців, повідомив народний депутат від фракції «Голос», заступник голови комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк.
Він каже, що Рада не стала підвищувати військовий збір для військових. Він залишився 1,5%.
Також Рада не підтримала правки, які фактично скасовують статус податкового агента із нотаріуса при посвідчені ним договорів купівлі-продажу між фізичними особами.
У ході голосування депутати не підтримали правку, яка підвищувала військовий збір з доходів фізичних осіб та його запровадження для ФОПів. Саме ці норми і становили основу всього закону.
Раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, є підвищення військового збору та податку на додану вартість.
Нагадаємо, З січня по вересень 2024 року 52 підприємства Миколаївщини отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 538,2 мільйони гривень.
Також Верховна Рада України з другої спроби ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення податків. 241 депутат проголосував «за».
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