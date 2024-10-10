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Рада ухвалила закон про підвищення податків

Рада ухвалила закон про підвищення податків, фото: FacebookРада ухвалила закон про підвищення податків, фото: Facebook

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11416д щодо збільшення податків. Рішення підтримало 247 парламентарів.

За відповідне рішення проголосували 247 народних обранців, повідомив народний депутат від фракції «Голос», заступник голови комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк.

Він каже, що Рада не стала підвищувати військовий збір для військових. Він залишився 1,5%.

Також Рада не підтримала правки, які фактично скасовують статус податкового агента із нотаріуса при посвідчені ним договорів купівлі-продажу між фізичними особами.

У ході голосування депутати не підтримали правку, яка підвищувала військовий збір з доходів фізичних осіб та його запровадження для ФОПів. Саме ці норми і становили основу всього закону.

Раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, є підвищення військового збору та податку на додану вартість.

Нагадаємо, З січня по вересень 2024 року 52 підприємства Миколаївщини отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 538,2 мільйони гривень.

Також Верховна Рада України з другої спроби ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення податків. 241 депутат проголосував «за».

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