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З початку року підприємства Миколаївщини отримали понад ₴538 млн відшкодування ПДВ

Гроші. Ілюстраційне фотоГроші. Ілюстраційне фото

З січня по вересень 2024 року 52 підприємства Миколаївщини отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 538,2 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що процедура відшкодування податку на додану вартість прозора, і платники вчасно отримують кошти. Перевірки проводяться лише у разі виявлення підозрілих операцій та у випадках, коли необхідно пересвідчитися, що дані податкових накладних у податкових деклараціях відповідають фактичному стану справ. 

Також у податковій нагадали, що право на бюджетне відшкодування мають усі платники податку на додану вартість незалежно від терміну реєстрації, в яких є наявність правомірного сформованого від’ємного значення між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту.

Раніше повідомлялось, що дохід від єдиного податку за перше півріччя 2024 року в Миколаєві склав 341,5 мільйона гривень, що на 44,98% більше порівняно з 2022, коли за увесь рік вдалося зібрати 471,1 мільйона гривень податку.

Окрім цього, Верховна Рада України з другої спроби ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення податків. 241 депутат проголосував «за».

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