Єдиний податок у Миколаєві зріс майже на 45% порівняно з 2022 роком, — звіт

Соборна площа у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Єдиний податок за перше півріччя 2024 року в Миколаєві склав 341,5 мільйона гривень, що на 44,98% більше порівняно з 2022, коли за увесь рік вдалося зібрати 471,1 мільйона гривень податку.

Про це йдеться у звітах, оприлюднених на сайті Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

У порівнянні з першим півріччям 2023 року, коли вдалося зібрати 245,4 мільйона гривень, у 2024 році спостерігається зростання на 39%. Цей приріст відзначається після незначного зниження у 2022 році порівняно з 2021 роком, коли податок досягав 517 мільйонів гривень.

У 2023 році було зафіксовано зростання на 14,45% порівняно з 2022 роком, що свідчить про поступове відновлення міського бюджету. Це зростання, ймовірно, є результатом стабілізації підприємницької активності, попри вплив повномасштабної війни.

Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року до бюджету Миколаєва надійшло 662 тисячі гривень туристичного збору, що на 77% більше ніж за аналогічний період 2023 року.

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