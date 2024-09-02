Миколаїв. Архівне фото «НикВести»

За перше півріччя 2024 року до бюджету Миколаєва надійшло 662 тисячі гривень туристичного збору, що на 77% більше ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Як війна вплинула на готельно-ресторанний бізнес Миколаєва».

У 2021 році Миколаїв демонстрував позитивні результати, досягнувши доходів від туристичного збору в 3,2 мільйона гривень, що перевищило затверджений план у 1,95 мільйона гривень. Це було часом активного розвитку, оскільки порівняно з 2020 туристичний збір зріс на 182%.

Однак ситуація кардинально змінилася у 2022 році. Замість запланованих 2,38 мільйона гривень, бюджет отримав лише 563 тисячі гривень. Причини цього зрозумілі: постійні обстріли, масовий виїзд населення, руйнування інфраструктури.

2023 рік став початком повільного відновлення. Хоча планові показники були значно знижені до 240 тисяч гривень, фактичні надходження склали 737 тисяч гривень. Це стало несподіваним покращенням на тлі попереднього року і свідчить про поступове повернення інтересу до міста, у першу чергу — з боку іноземних партнерів, які відвідують Миколаїв.

— Починаючи з 2023 року вже туристичний збір поступово починав зростати внаслідок приїзду іноземних делегацій, які приїжджали для участі у проектах відновлення, наприклад, — сказали у департаменті економіки.

За перше півріччя 2024 року туристичний збір склав 662 тисячі гривень, що на 77% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Загалом, бюджет на 2024 рік передбачає 750 тисяч гривень туристичного збору.

— До нас вже приходять туристи не по бізнесу. Наприклад, була сім'я з Польщі, яка приїжджала подивитися на місця, де були найбільші руйнування в Україні, — зазначила директор департаменту економіки Тетяна Шуліченко.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Миколаївська область втратила 7 мільйонів гривень туристичного збору. У 2021 році туристичний збір на Миколаївщині склав 7,9 мільйона гривень, у 2022 році – 800 тисяч гривень, а в 2023 році трохи більше – майже 900 тисяч гривень.