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Верховна Рада з другої спроби підтримала законопроєкт про підвищення податків

Верховна Рада підтримала законопроеки про підвищення податків. Фото: УПВерховна Рада підтримала законопроєкти про підвищення податків. Фото: УП

Верховна Рада України з другої спроби ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення податків. 241 депутат проголосував «за».

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що цей законопроєкт передбачає історичне велике збільшення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів гривень в наступному.

«Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде «заднім числом» з 1 жовтня. Провалили скорочену процедуру по правкам, зараз подача правок і десь у середині жовтня друге читання», — додав нардеп.

Законопроєкт передбачає зокрема:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%,
  • збільшення податків для ФОПів 1-2 груп,
  • авансові внески на АЗС,
  • 1% податок для ФОПів 3-ї групи,
  • 25% податку на прибуток для фінансових установ,
  • помісячна звітність з ПДФО для економічного бронювання,
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада у першому читанні не набрала необхідної кількості голосів за законопроєкт №11416-д  щодо збільшення податків на 30 мільярдів гривень. Однак всі присутні народні депутати, що представляють Миколаївщину, проголосували «за» цей законопроєкт.

Пізніше Комітет Верховної Ради України схвалив законопроєкт до повторного першого читання.

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