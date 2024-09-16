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Верховна Рада знову розгляне провалений законопроєкт про підвищення податків

Податки. Фото для ілюстрації/antikor.com.uaПодатки. Фото для ілюстрації/antikor.com.ua

Комітет Верховної Ради України схвалив до повторного першого читання законопроєкт №11416-д, який передбачає суттєве підвищення податків. Раніше цей документ не набрав необхідну кількість голосів під час голосування у парламенті, тому був відправлений на доопрацювання.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, текст законопроєкту майже не зазнав змін, однак додано нові положення щодо оподаткування банків. Основні пункти законопроєкту включають:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення ставки військового збору у 1% для платників єдиного податку III групи;
  • введення збору для ФОП I, II та IV груп на рівні 10% від мінімальної зарплати;
  • особливі умови оподаткування військовим збором діятимуть до кінця року, коли буде скасовано воєнний стан;
  • встановлення податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) на рівні 25%;
  • вимога щомісячного подання звітності ПДФО для забезпечення економічного бронювання;
  • встановлення 50% податку на прибуток банків у 2024 році.

Ярослав Железняк також зазначив, що законопроєкт не встигнуть прийняти до жовтня, тому його планують впровадити заднім числом з 1 жовтня.

Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року платники податків Миколаївської області направили до державного бюджету 431,4 мільйона гривень військового збору.

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