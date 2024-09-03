Миколаївські нардепи голосували «за» законопроєкт щодо збільшення податків
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- Альона Коханчук
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18:38, 03 вересня, 2024
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Верховна Рада у першому читанні не набрала необхідної кількості голосів за законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків на 30 мільярдів гривень.
Про це свідчать результати поіменного голосування, повідомляють «МикВісті»
За ухвалення документа проголосували усього 224 нардепи. Законопроєкт тепер відправлений на повторне перше читання.
Всі присутні народні депутати, що представляють Миколаївщину, проголосували «за» цей законопроєкт.
Зокрема, «за» проголосували:
- Давид Арахамія;
- Максим Дирдін;
- Ігор Негулевський;
- Олександр Гайду;
- Олександр Пасічний;
- Олена Мошенець
- Артем Чорноморов
- Ірина Кормишкіна
На пленарному засіданні Ігор Копитін був відсутній.
Нагадаємо, що в кінці серпня Податковий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Доопрацьованим законопроєктом передбачав зокрема:
- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП - платників єдиного податку ІІІ групи;
- встановлення військового збору для ФОП —платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної ЗП.
- визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
- встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
- вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;
- щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.