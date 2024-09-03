Миколаївські нардепи голосували за законопроєкт щодо збільшення податків. фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Верховна Рада у першому читанні не набрала необхідної кількості голосів за законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків на 30 мільярдів гривень.

Про це свідчать результати поіменного голосування, повідомляють «МикВісті»

За ухвалення документа проголосували усього 224 нардепи. Законопроєкт тепер відправлений на повторне перше читання.

Всі присутні народні депутати, що представляють Миколаївщину, проголосували «за» цей законопроєкт.

Зокрема, «за» проголосували:

Давид Арахамія;

Максим Дирдін;

Ігор Негулевський;

Олександр Гайду;

Олександр Пасічний;

Олена Мошенець

Артем Чорноморов

Ірина Кормишкіна

На пленарному засіданні Ігор Копитін був відсутній.

Нагадаємо, що в кінці серпня Податковий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Доопрацьованим законопроєктом передбачав зокрема: