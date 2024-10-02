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Гетманцев заявив, що в Україні потрібно підвищувати військовий збір та ПДВ

Данило Гетманцев. Фото: sluga-naroduДанило Гетманцев. Фото: sluga-narodu

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вирішенням проблеми збору коштів, яких бракує на армію, є підвищення військового збору та податку на додану вартість.

Про це він сказав на форумі «Бізнес і війна», пише «Інтерфакс-Україна».

Данило Гетманцев зазначив, що ці два потужні податки здатні швидко зібрати гроші в бюджет з усіх платників рівно.

«Коли держава приходить до людей і каже: мені не вистачає на армію ось стільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко, для цього є тільки дві відповіді на сьогодні - це військовий збір і ПДВ», — сказав він.

Також Гетманцев вважає, що запровадження податків на розкіш малоефективне. 

«Коли ми починаємо визначати вичерпний перелік предметів розкоші, ми ніколи не можемо ні з ким домовитися», — зазначив голова комітету.

Окрім цього він додав, що критику викликали й запропоновані ставки на окремі товари.

«Чому ювелірка мала платити 30 відсотків, за автомобілі 5 відсотків, а за квартири та банківське золото - 5 відсотків. Ніякої не було аргументації. І, справді, її, напевно, не може бути», — сказав він.

Данило Гетманцев наголосив, що підвищення військового збору і ПДВ — це справедливий підхід.

«Аргумент про те, що військовий податок платить тільки білий бізнес, який платить білі зарплати, а ті, хто платить у конвертах, не платять податків, - це правда абсолютно, але це стосується будь-яких податків, абсолютно всіх податків. Тому жодних 100% аргументів на користь або військового збору, або ПДВ немає», — додав він.

Нагадаємо, З січня по вересень 2024 року 52 підприємства Миколаївщини отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 538,2 мільйони гривень.

Також Верховна Рада України з другої спроби ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення податків. 241 депутат проголосував «за».

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