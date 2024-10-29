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Депутати проситимуть Кабмін підвищити зарплатню вчителям у Миколаєві: рішення має ухвалити сесія

Свято першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»Свято першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Депутати міської ради планують звернутися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з закликом підвищити до заробітну плату вчителям у Миколаєві. 

Відповідний проєкт звернення опубліковано на сайті міської ради, а розглянути його депутати мають на найближчому засіданні сесії 31 жовтня, пишуть «МикВісті».

Там зазначається, що з 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 7100 гривень до 8000 гривень. Однак наразі зарплатня педагогів є нижчою за мінімально встановлену, вказано у зверненні. 

«На сьогодні посадовий оклад педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14 тарифним розрядом єдиної тарифної сітки становить 7732 гривні і є нижчим на 268 гривень від мінімальної зарплати.

У підсумку виходить, що молоді вчителі з відповідним посадовим окладом тарифного розряду, тарифного коефіцієнту, з урахуванням доплат та надбавок часто отримують заробітну плату у розмірі близько 6500 гривень», – вказано у проєкті звернення.

Цим зверненням депутати збираються закликати:

  • збільшити оклад педагогів І-го тарифного розряду складає з 3195 гривень до 3600 гривень, прийнявши відповідну постанову;
  • встановити надбавку до ставки заробітної плати у розмірі 30%, внесши відповідні зміни до постанови Кабміну № 373; 
  • починаючи з 1 січня 2025 року відновити дію постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» № 822.

Заробітна плата вчителів у 2024 році

Система оплати праці освітян передбачає базову ставку та певні надбавки. На розмір заробітної плати педагогічних працівників впливають:

  1. Надбавки за стаж роботи (вислуга років: 20% для досвідчених педагогів і 10% — для молодих);
  2. Престижність праці (від 5% до 30%);
  3. Класне керівництво, перевірка учнівських робіт;
  4. Робота з учнями з особливими освітніми потребами, завідування кабінетами тощо.

Залежно від наявності тих чи тих надбавок і доплат та їхнього розміру учителі отримуватимуть різну заробітну плату.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий початку оголосив про підвищення заробітної плати педагогам з січня та квітня 2024 року. Це мало відбутися завдяки збільшенню освітньої субвенції, більша частина якої спрямована на зарплати педагогів. Однак, анонсоване підвищення окладу освітяни так і не отримали.

Однак згодом він сказав, що українським освітянам не варто очікувати на підвищення заробітної плати до завершення повномасштабної війни. Він пояснив це складною ситуацією в бюджеті.

Водночас у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології. 

А через відтік школярів у Миколаєві вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через, як повідомлялось, це частину вчителів доведеться скоротити.

Разом з тим, за чотири місяці середня зарплата чиновників зросла на 32% і перевищила 50 тисяч гривень.

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