У Миколаївській області можуть закрити 59 шкіл через неукомплектованість класів, — Кім

Центральний корпус опорної школи у Снігурівці, фото: архів «МикВісті»

У Миколаївській області можуть закрити 59 шкіл через недостатньою кількістю учнів для навчання в очному форматі. Влада області намагається домогтися відстрочки або винятків для прифронтових шкіл.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону, пишуть «МикВісті».

Як відомо, Міністерство освіти і науки України затвердило наказ №1112. Він передбачає обов'язкове очне навчання учнів, зокрема переселенців, за місцем їхнього фактичного проживання.

Через це у Миколаївській області можуть закрити 59 шкіл, з яких 48 — прифронтові, уточнив Віталій Кім.

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— Школи працюють в змішаному режимі і я знаю про ризики наказу №1112, де 59 шкіл можуть бути зачинені, 48 з них прифронтові і багато людей втратять роботу. Ми розмовляли з Міністерством освіти та науки України та Кабміном щодо відстрочки чи введення коефіцієнту для прифронтових областей, але зараз це питання ще відкрите. В чому проблема? Тому що це здебільшого ті школи, які були в окупації та не пішли на контакт з ворогом, вони дійсно зруйновані, але вірять у відбудову. І по цьому наказу, ті заклади, які мають некомплект по очному навчанню не можуть бути відкриті з 1 вересня. Зараз намагаємось домогтися якоїсь відстрочки, щоб не втрачати наших вчителів. А якщо на загал, то у тисячі наших закладах все добре, — повідомив Віталій Кім.

Водночас Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що МОН планує знайти компромісні рішення для збереження вчителів і шкіл, водночас сприяючи поверненню дітей до очного навчання або забезпечуючи якісне онлайн-навчання.

— Беремо два тижні для того, щоб ухвалити певні рішення, які пом'якшать ситуацію для громад прифронтових і прикордонних, — заявив Оксен Лісовий.

І наголосив, що МОН готове шукати компромісні рішення, аби, з одного боку, не втрачати вчителів і не закривати школи, а з іншого — сприяти поверненню дітей до очного навчання. Якщо ж це неможливо, школам мають забезпечити якісне онлайн-навчання.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській обласній раді планують звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням відтермінувати на рік-два наказ Міністерства освіти, який зобов’язує дітей, переміщених через війну, з 1 вересня 2025 року навчатися очно у школах за місцем свого фактичного перебування.