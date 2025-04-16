До 65 шкіл під загрозою закриття: Миколаївська облрада хоче відтермінувати наказ МОН про обов’язкове очне навчання для ВПО

Центральний корпус опорної школи у Снігурівці, фото: архів «МикВісті»

У Миколаївській обласній раді планують звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням відтермінувати на рік-два наказ Міністерства освіти, який зобов’язує дітей, переміщених через війну, з 1 вересня 2025 року навчатися очно у школах за місцем свого фактичного перебування.

Про це стало відомо 14 квітня, на засіданні постійної комісії з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності облради, пишуть «МикВісті».

Через цю норму Миколаївщина ризикує втратити частину освітньої субвенції, яка спрямовується до регіону, де дитина навчається очно. В результаті в області може виникнути масове скорочення вчителів, а частину шкіл доведеться закрити — особливо в деокупованих громадах, де кількість учнів і так мінімальна.

Йдеться про наказ МОН №1112, який регламентує порядок здобуття загальної середньої освіти в комунальних школах в умовах воєнного стану. Він передбачає, що переміщені діти з наступного навчального року не зможуть продовжити дистанційне навчання у школах своїх рідних регіонів, навіть якщо там є вільні місця.

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Начальниця обласного департаменту освіти Алла Веліховська пояснила, що це може мати катастрофічні наслідки для освіти на прифронтових і деокупованих територіях.

— Якщо миколаївці сьогодні проживають у Чернівцях або Івано-Франківську, то з наступного року вони не зможуть навчатися дистанційно в наших закладах, а змушені будуть ходити до місцевих шкіл. Разом із ними туди переходить і освітня субвенція. Це означає, що у нас просто не буде чим виплачувати зарплати вчителям, — наголосила Алла Веліховська.

За її словами, в області можуть закрити щонайменше 65 шкіл, а для 40-50% вчителів не буде з чого виплачувати заробітну плату, і до 80% вчителів у деокупованих громадах ризикують залишитися без роботи. Особливо гостро стоїть проблема у громадах, де згідно з новими вимогами клас можна буде сформувати лише за наявності мінімум 24 учнів.

— Це неприпустимо. Це означає, що дітей доведеться вивозити з домівок, аби вони могли вчитися. А якщо ще скорочують спеціальні школи та інтернати, то виходить, що наші діти повинні бути, виїжджати, жити десь по 5 днів, щоб отримувати навчання. Тобто для нас це дійсно дуже важкий буде наслідок від цього наказу. — додала очільниця департаменту.

Вона зазначила, що до ініціативи можуть долучитися й інші прифронтові області — Запорізька, Дніпропетровська та Харківська — які також зазнають втрат через масовий виїзд населення.

За підсумками обговорення комісія рекомендувала підготувати проєкт звернення обласної ради до Кабінету Міністрів України з проханням відтермінувати наказ МОН для деокупованих та прифронтових територій.

Раніше, в Миколаївській обласній раді планували також звернутись до Міністерства освіти щодо перегляду норм харчування та матеріального забезпечення для дітей-сиріт і спеціалізованих шкіл-інтернатів.