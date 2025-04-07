Куртка та спідниця на чотири роки: Миколаївська облрада звернеться до Міносвіти, щоб переглянути норми утримання для дітей-сиріт і спецшкіл
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- Аліна Квітко
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14:14, 07 квітня, 2025
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В Миколаївській обласній раді планують звернутись до Міністерства освіти щодо перегляду норм харчування та матеріального забезпечення для дітей-сиріт і спеціалізованих шкіл-інтернатів.
Про це стало відомо 4 квітня, на засіданні постійної комісії з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності облради, пишуть «МикВісті».
Депутат облради Наталія Тернавська від партії «За майбутнє» звернула увагу на норми харчування, що обмежують кількість солі, хліба та інших продуктів для дітей, що, на її думку, є неприйнятним.
— Питання норм харчування, зокрема, кількості солі, хліба та інших продуктів — це взагалі неприпустимо. За цими нормами діти фактично не отримують належного харчування. Що зроблено для вирішення цієї проблеми? — сказала Наталія Тернавська.
Директорка Вознесенської спеціальної школи Наталія Хоронжук підтвердила: існуючі нормативи не відповідають сучасним умовам. Йдеться не тільки про харчування, а й про одяг — наприклад, одна куртка та спідниця розраховані на чотири роки.
— Я вже порушувала це питання на минулому засіданні. Якщо обласна рада прийме відповідне рішення, ми зможемо звернутися до Верховної Ради, щоб внести зміни до законодавства, яке регулює харчування дітей, а також переглянути інші нормативні акти, які сьогодні не відповідають нормам. Наприклад, це і наказ Міністерства про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт і позбавлених спілкування, це і одна спідниця на три роки, одна куртка на чотири роки. Звісно, це застарілі норми. Так само постанова Кабміну №305 про затвердження норм та порядку організації харчування в закладах освіти, де норми солі, цукру і хліба взагалі не відповідають здоровому глузду, — сказала Наталія Хоронжук.
Заступник голови облради Денис Андрєєв закликав департамент освіти підготувати офіційне звернення до ради з переліком нормативних актів, які слід переглянути.
— Я звертаюся до представника департаменту освіти: підготуйте офіційний лист на обласну раду, і ми вже підтримаємо це питання. Після цього звернемося до Міністерства освіти, щоб переглянути ці норми. Є ініціатива з боку закладів освіти, і ми з правової точки зору можемо допомогти там, де нормативи не відповідають реальним потребам сучасності, — сказав Денис Андрєєв.
Комісія підтримала цю пропозицію та домовилася найближчим часом подати необхідні документи для звернення.
Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві
3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.
У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.
Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.
Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.
Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.
В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.
У коментарі «МикВісті» заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров повідомив, що утворена у облздоров‘я комісія повторно перевірила ситуацію з укриттям і визначила, що в підвальному приміщенні цього центру немає технічної можливості облаштування укриття через природні умови.
Крім цього, 13 лютого стало відомо, що у Миколаєві приватний пансіонат «Дім турботи» порушує права людини. Літні люди примусово вживали психотропні препарати, а також перебували в антисанітарних умовах.
Тоді Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області повідомив, що працівники пансіонату змушували підопічних вживати психотропні медичні препарати, щоб вони заспокоїлись. Рецептів або призначення лікарів на придбання зазначених ліків, персонал не надав. Також додали, що серед працівників жодна особа не має медичної освіти.
Згодом Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті для людей похилого віку «Дім турботи» в Миколаєві, де виявили низку порушень: антисанітарія, розсипана отрута від тарганів і мишей, а також прострочені ліки.
Порушення прав дітей у спецшколах на Миколаївщині
Як відомо, учасниця моніторингової групи Офісу омбудсмена, правозахисниця Інна Мірошниченко поділилася знімками громадської перевірки Лисогірської спеціальної школи на Миколаївщині. Зазначимо, що заклад був одним серед тих, які проходили перевірки моніторингової групи Офісу омбудсмена. Як пише адвокатка, у закладі наразі 156 дітей, догляд за якими мають здійснювати 98 працівників.
Крім Лисогірської спецшколи, порушення моніторингова група виявила у низці закладів. Наприклад, виявилось, що дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.
Варто нагадати, що депутати Миколаївської обласної ради ще в грудні минулого року збирались перевірити стан справ у Антонівському мистецькому ліцеї в Миколаївській області (раніше — Антонівська школа-інтернат), проте цього так і не відбулось, а моніторингова група Офісу Уповноваженого з прав людини доїхала туди з Києва раніше.
Водночас директорка Антонівського мистецького ліцею у Миколаївській області заперечила заяву Моніторингової групи Офісу омбудсмана про те, що евакуйованих дітей не пускають в укриття. Вона зазначила, що мови про заборону пускати вихованців центру до укриття ніколи і не йшло.
При цьому керівниця департаменту освіти Алла Веліховська зауважила, що невідомо, кого саме опитувала моніторингова група і хто конкретно не спускався до укриття. Але після перевірок обласної ради в укриття тепер ходять усі діти.
Крім того, Моніторингова групи Офісу омбудсмена виявила у Вознесенській спеціальній школі на Миколаївщині низку порушень — від тісних спальних кімнат до відсутності дверей в туалеті.
Як повідомила директорка закладу Наталія Хоронжук, основні зауваження моніторингової групи стосувалися порушень житлових норм, нестачі приватності у санвузлах та відсутність повноцінного спортивного майданчика для дозвілля. Окремо згадали про проблеми з оформленням індивідуальних планів соціального захисту дітей.
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