Куртка та спідниця на чотири роки: Миколаївська облрада звернеться до Міносвіти, щоб переглянути норми утримання для дітей-сиріт і спецшкіл

Комісія Миколаївської обласної ради з питань освіти. Архівне фото: «МикВісті»

В Миколаївській обласній раді планують звернутись до Міністерства освіти щодо перегляду норм харчування та матеріального забезпечення для дітей-сиріт і спеціалізованих шкіл-інтернатів.

Про це стало відомо 4 квітня, на засіданні постійної комісії з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності облради, пишуть «МикВісті».

Депутат облради Наталія Тернавська від партії «За майбутнє» звернула увагу на норми харчування, що обмежують кількість солі, хліба та інших продуктів для дітей, що, на її думку, є неприйнятним.

— Питання норм харчування, зокрема, кількості солі, хліба та інших продуктів — це взагалі неприпустимо. За цими нормами діти фактично не отримують належного харчування. Що зроблено для вирішення цієї проблеми? — сказала Наталія Тернавська.

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Директорка Вознесенської спеціальної школи Наталія Хоронжук підтвердила: існуючі нормативи не відповідають сучасним умовам. Йдеться не тільки про харчування, а й про одяг — наприклад, одна куртка та спідниця розраховані на чотири роки.

— Я вже порушувала це питання на минулому засіданні. Якщо обласна рада прийме відповідне рішення, ми зможемо звернутися до Верховної Ради, щоб внести зміни до законодавства, яке регулює харчування дітей, а також переглянути інші нормативні акти, які сьогодні не відповідають нормам. Наприклад, це і наказ Міністерства про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт і позбавлених спілкування, це і одна спідниця на три роки, одна куртка на чотири роки. Звісно, це застарілі норми. Так само постанова Кабміну №305 про затвердження норм та порядку організації харчування в закладах освіти, де норми солі, цукру і хліба взагалі не відповідають здоровому глузду, — сказала Наталія Хоронжук.

Заступник голови облради Денис Андрєєв закликав департамент освіти підготувати офіційне звернення до ради з переліком нормативних актів, які слід переглянути.

— Я звертаюся до представника департаменту освіти: підготуйте офіційний лист на обласну раду, і ми вже підтримаємо це питання. Після цього звернемося до Міністерства освіти, щоб переглянути ці норми. Є ініціатива з боку закладів освіти, і ми з правової точки зору можемо допомогти там, де нормативи не відповідають реальним потребам сучасності, — сказав Денис Андрєєв.

Комісія підтримала цю пропозицію та домовилася найближчим часом подати необхідні документи для звернення.