Миколаївська облрада ще в грудні збиралась перевірити Антонівський інтернат, але комісія з Києва доїхала туди раніше

Будівля Антонівського ліцею, фото зі сторінки навчального закладу у Facebook

Депутати Миколаївської обласної ради ще в грудні минулого року збирались перевірити стан справ у Антонівському мистецькому ліцеї в Миколаївській області (раніше — Антонівська школа-інтернат), проте цього так і не відбулось, а моніторингова група Офісу Уповноваженого з прав людини доїхала туди з Києва раніше.

Про це пишуть «МикВісті».

Як відомо, 3 березня Офіс Омбудсмана опублікував у себе звіт про перевірку учбових та медичних закладів Миколаївщини, у тому числі і Антонівського ліцею. Зокрема, під час перевірки моніторингова група виявила, що дітей, яких евакуювали до Антонівського мистецького ліцею на Миколаївщині, не допускають до захисних споруд, вони змушені перебувати в актовому залі, тоді як укриттями користуються виключно учні закладу.

Зазначимо, що ще 5 грудня минулого року під час святкування Дня місцевого самоврядування голова Миколаївської облради Антон Табунщик повідомив, що «завтра» збирається до Антонівського ліцею. Однак жодних публікацій про візит до ліцею на сторінці Антона Табунщика у Facebook за останні три місяці немає.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик обіцяв перевірити Антонівський ліцей, архівне фото МикВісті Комісія Миколаївської обласної ради з питань освіти. Архівне фото: «МикВісті»

11 грудня 2024 року на комісії облради з питань освіти депутати обговорювали ситуацію із харчуванням дітей в Антонівському ліцеї після заяв про те, що у закладу немає коштів на закупівлю продуктів. Тоді під час засідання комісії в.о. директора Антонівського мистецького ліцею Валентина Скопіна звернулась до депутатів із пропозицією навідатись та перевірити його стан. Голова комісії Євген Горбуров зазначив, що депутати перевірять ліцей. Однак після цього жодної інформації про результати перевірки облрада не публікувала.

Редакція «МикВісті» намагалися отримати коментар голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика щодо перевірки обласних закладів, однак зв‘язатися з посадовцем не вдалось.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

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У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.