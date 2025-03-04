«Ти просто вʼязень», — адвокат показала, як утримують дітей в обласній лікарні в Миколаєві, де Офіс омбудсмана виявив порушення

Немовля, у якого після виявили набряки на руках після того, як його фіксували ременем до візку. Фото: Офіс омбудсмана

Правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Кадри з закладу вона опублікувала у дописі у своєму Instagram.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Крім того, за її словами, за даним фактом наразі відкрито кримінальне провадження.

— Бюджет майже 23 млн грн. 89 працівників. На 20 дітей. Нелюдські умови. Діти привʼязані, аби не заважати. Повна зневага і ігнорування. Нуль послуг реабілітації, хоча діти гостро потребують цього. Непрацююче укриття. Відсутність прогулянок. «Інваліди, нікому не потрібні». Склади гуманітарки. Прострочені медичні препарати. Це Миколаїв, бейба… це Миколаїв… Обласний будинок дитини. Ми цим дітям допоможемо. Вже допомагаємо. Кримінальну справу відкрито. Права дітей будуть захищені. Але завтра поділюся іншим закладом, який шокує не менше… На превеликий жаль…, — написала Інна Мірошниченко.

Кадри із закладу. Фото: Інна Мірошниченко Кадри із закладу. Фото: Інна Мірошниченко

— Ти просто вʼязень. Сидиш так увесь день, аби нікому не заважати. Підростеш, тебе посадять навпроти мультика. Так і житимеш. А потім ніхто не знатиме, чому у тебе такі глибокі порушення розвитку. Бо фактично ти не мав доступу ні до чого… Твій мозок не розвивався. Тіло не розвивалося. Так ізольовані всі діти. І всі мовчки хитаються. Заспокоюють. Я серйозно. Всі так і сидять. Ніхто не гуляє. Від слова зовсім. Чи варто казати, що всі малючки з депревацією і яктаціями (самозахитування)?, — додала вона.

Крім того, у шухлядах працівниць закладу адвокат знайшла алкогольні напої.

Пляшки, які знайшли у працівників закладу. Фото: Інна Мірошниченко

Редакція «МикВісті» намагалась отримати коментар з приводу даної ситуації у представників місцевої влади, зокрема:

заступника голови Миколаївської ОВА з медицини Юрія Гранатурова;

голови Миколаївської облради Антона Табунщика;

виконуючої обовʼязки начальника обласного управління охорони здоров‘я Ірини Ткаченко;

головного лікаря Миколаївської обласної дитячої лікарні, до складу якої входить Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги (Будинок дитини) Олександра Пліткіна.

пресслужби Миколаївської ОВА.

Проте поки що не вдалось отримати відповідь.

Редакція надіслала їм наступні питання: Чи проведено службове розслідування, чи притягнуто до відповідальності винних у ситуаціях, про які заявили в Офісі Омбудсмана, чи звертались керівники установ щодо недофінансування, чому про цю ситуацію стало відомо тільки після публікації Уповноваженого з прав людини та як планують вирішувати проблему матеріально-технічного забезпечення закладів, якщо така є.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.