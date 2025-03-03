Не лікували та катували: у дитячих закладах на Миколаївщині виявили численні порушення

Моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена.

Фото по результатам перевірок навчальних закладів Миколаївщини. Колаж: Офіс омбудсмена

У Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітей підопічних незаконно фіксували ременями до стільців для годування та дитячих візочків, щоб обмежити їхню рухливість. Подібне застосували навіть до шестимісячного немовляти, у якого після цього спостерігалися набряки на руках. Адміністрація закладу виправдовує ці дії «запобіганням травмуванню», хоча такі методи суперечать європейським нормам захисту дітей.

«Європейський комітет із питань запобігання катуванням у рекомендаціях неодноразово наголошував на недопущенні застосування методів фіксації щодо неповнолітніх. Працівники Центру здійснювали фіксацію дітей на власний розсуд, без будь-якого обґрунтування, а також занесення вказаних відомостей до медичної документації дітей, що може бути розцінене як прояв жорстокого поводження із дитиною за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», — зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Також у Центрі за вісьмома дітьми (з яких п’ятеро — немовлята, а троє потребують паліативної допомоги) доглядали всього двоє працівників. При цьому, згідно з офіційними списками, у день перевірки в закладі налічувалося 89 співробітників. До того ж у підсобних приміщеннях Центру виявили алкогольні напої.

Перевірка охопила й інші дитячі установи області, де також виявили системні порушення. Так, у Лисогірській спецшколі евакуйованих дітей розділяють на «своїх» та «чужих», обмежуючи їм доступ до послуг.

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Діти з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей приймають душ у спільній ванній кімнаті, яка не замикається на ключ і не має перегородок. Це — порушення приватності.

А учні Широколанівської спецшколи два роки користувалися туалетом на вулиці. Їм заборонили користуватися вбиральнею в корпусі. Згодом вона таки стала для них доступною, утім там несправна каналізація, сморід і пліснява.

«Умови перебування неналежні: діти понад два роки розміщені у занедбаних будівлях, а також переповнених кімнатах (до 10 дітей), ліжка стоять впритул один до одного. Речі зберігаються у коробках з-під продуктів або в класі для онлайн-занять. Не кожна дитина має навіть власну тумбочку. Температура в житлових кімнатах дітей з Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей не перевищувала 15°C», — зазначається у звіті.

Крім того, адміністрація Широколанівської спецшколи зачинила укриття через побоювання, що «діти там палитимуть». Немає вільного доступу до укриття, що є критичним для регіону, наближеного до зони бойових дій.

Офіс омбудсмена звернувся до Офісу Генерального прокурора із заявою про катування. Також направлено акти реагування до Миколаївської ОВА, Міністерства соціальної політики та інших компетентних органів для усунення виявлених порушень.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві приватний пансіонат «Дім турботи» ймовірно порушує права людини. Літні люди примусово вживали психотропні препарати, а також перебували в антисанітарних умовах.