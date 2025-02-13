Приватний пансіонат в Миколаєві утримує людей в антисанітарії, – Офіс омбудсмана

Приватний пансіонат «Дім турботи». Фото: turbota.care

У Миколаєві приватний пансіонат «Дім турботи» ймовірно порушує права людини. Літні люди примусово вживали психотропні препарати, а також перебували в антисанітарних умовах.

Про це повідомляє Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області.

Зазначається, що працівники пансіонату змушували підопічних вживати психотропні медичні препарати, щоб вони заспокоїлись. Рецептів або призначення лікарів на придбання зазначених ліків, персонал не надав. Також додали, що серед працівників жодна особа не має медичної освіти.

Крім того, у деяких мешканців пансіонату на відкритих ділянках шкіри є значні тілесні ушкодження, зокрема гематоми на обличчі. У потерпілих відсутня будь яка медична документація, яка могла б зафіксувати фізичний стан особи перед прийняттям її в пансіонат, тому наразі неможливо встановити точний час отримання травм.

«Зазначене вище може свідчити про можливість нанесення тілесних ушкоджень під час примусового влаштування у заклад, або під час перебування у пансіонаті», — додали у повідомленні.

Серед інших виявлених порушень: антисанітарія, розсипана по кімнатах отрута від тарганів та мишей, прострочені ліки, випадки зникнення особистих речей та поламані меблі.

Приватний пансіонат «Дім турботи». Фото: Представництво з прав людини у Миколаївській області Приватний пансіонат «Дім турботи». Фото: Представництво з прав людини у Миколаївській області Приватний пансіонат «Дім турботи». Фото: Представництво з прав людини у Миколаївській області

Також аналізуючи договори про надання соціальних послуг, які надав керівник, виявлені випадки влаштування до пансіонату підопічних третіми особами, які не їх родичами.

Наразі до уповноважених органів направиливідповідні листи про можливе вчинення кримінального правопорушення за статтею 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», на підставі статей 214, 216 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаєві підозрюють місцевого мешканця, який завербував двох людей з інвалідністю на візках. Він відвозив їх жебракувати у місцях великого скупчення людей, після чого забирав усі пожертвування.